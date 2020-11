Video/ Chievo Cosenza (2-0): highlights e gol. Primo KO per i silani (Serie B)

Dopo cinque pareggi consecutivi il Cosenza cade al Bentegodi dove il Chievo conquista la quarta vittoria consecutiva e aggancia l’Empoli in testa alla classifica del campionato di Serie B. Finisce 2-0 in favore degli uomini di Aglietti che nel primo tempo, dopo essere stati graziati da Gliozzi che manca l’impatto con il pallone a pochi passi da Semper, sblocca la contesa grazie a un calcio di rigore concesso dall’arbitro Manganiello per il fallo di Sciaudone ai danni di Fabbro. Fortunatamente per il direttore di gara, dal dischetto Leverbe non sbaglia e porta avanti i clivensi. Perché diciamo “fortunatamente”? Semplice, nell’azione i padroni di casa erano già riusciti a segnare con Gigliotti che al volo non aveva lasciato scampo a Falcone, ma il fischietto di Pinerolo invece di applicare il vantaggio ha deciso di fischiare e possiamo solo immaginare quante gliene avrebbero dette se il vantaggio non si fosse concretizzato dagli undici metri. Gli ospiti ovviamente non ci stanno ad abbassare la testa e a inizio ripresa vanno a un passo dal pareggio con Bittante che timbra il palo grazie a Semper che riesce a deviare il pallone sul legno e a salvare il risultato. Con il passare dei minuti le squadre si allungano sempre di più e in contropiede il Chievo non trova il colpo del KO con Djordjevic che sbaglia a pochi passi dall’estremo difensore di Occhiuzzi. Bisogna aspettare Garritano che all’84’ capitalizza l’assist di De Luca e firma il raddoppio che pone fine alle speranze di rimonta degli avversari. Nel recupero Morsay, appena entrato, non riesce a insaccare il tris, la sostanza però non cambia perché i tre punti vanno comunque ai veneti. Nel prossimo turno il Chievo ospiterà la reggina, il Cosenza riceverà il Brescia.

CHIEVO COSENZA 2-0, IL TABELLINO

CHIEVO-COSENZA 2-0 (1-0)

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti (90’+3’ Cotali); Ciciretti (66’ Canotto), Palmiero, Zuelli, Garritano (90’+2’ Morsay); Fabbro (78’ Margiotta), Djordjevic (66’ De Luca). All. Alfredo Aglietti.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello (86’ Borrelli), Idda, Legittimo; Corsi (59’ Corsi), Bruccini (59’ Kone), Sciaudone, Bittante; Baez; Carretta (76’ Petre), Gliozzi (66’ Bahlouli). All. Roberto Occhiuzzi.

ARBITRO: Gianluca Manganiello (sez. di Pinerolo).

AMMONITI: 41’ Sciaudone (CS), 61’ Kone (CS), 76’ Leverbe (CH), 79’ Palmiero (CH), 86’ Borrelli (CS).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 42’ rig. Leverbe (CH), 84’ Garritano (CH).

