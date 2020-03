Video/ Chievo Cosenza (2-0): highlights e gol. Tre punti comodi per Aglietti

Il video di Chievo Cosenza, match andato in scena ieri al Bentegodi come ultima sfida per il campionato cadetto (viste le ultime misure prese dal Governo Italiano per l’emergenza coronavirus), ci racconta del successo occorso ai veneti col risultato di 2-0, nel posticipo della 28^ giornata di Serie B. Analizzando le azioni salienti del match possiamo parlare di una partenza molto lenta in casa dei gialloblu: entrambe le squadre si votano alla prudenza ed è solo nella seconda metà del primo tempo che si vede qualche lampo. Anzi uno di questi porta proprio la squadra di Aglietti in vantaggio, con un gran gol di Djordjevic segnato al 32’. Nel secondo tempo è sempre il Chievo a mettersi in mostra in casa: pure però il Cosenza non rimane a guardare e non sono poche le azioni pericolose messe in campo, come l’ottima occasione da gol firmata da Carretta al 22’. Il finale della sfida della cadetteria rimane più che vivace: al 91’ ci pensa però Meggiorini a chiudere la questione, segnando la rete del 2-0. Il triplice fischio finale sancisce dunque l’attribuzione dei tre punti ai gialloblu, ora all’ottavo posto della classifica del campionato.

IL TABELLINO

Chievo Cosenza 2-0 (1-O PT)

Marcatori: 31’ pt Djordjevic, 46’ st Meggiorini

A.C. ChievoVerona: Semper, Dickmann, Leverbe, Cesar ©, Renzetti; Segre (48’ st Karamoko), Obi (32’ st Di Noia), Esposito; Vignato, Giaccherini Djordjevic (28’ st Meggiorini). A disposizione: Nardi, Frey, Vaisanen, Cotali, Rigione, Ivan, Zuelli, Morsay, Grubac. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Cosenza Calcio: Perina, Lazaar, Idda ©, Broh, Schiavi (14’ st Capela), Casasola (37’ st Pierini), Sciaudone, Machach, Legittimo, Riviere (1’ st Baez), Carretta. A disposizione: Quintiero, Saracco, Corsi, Bahlouli, Bittante, Prezioso. Allenatore: Giuseppe Pillon.

Arbitro: Sig. Niccolò Baroni di Firenze.

Ammoniti: Riviere, Vignato, Semper, Cesar, Capela

Recuperi: 0’ e 5’

