Video/ Chievo Empoli (1-1 dts): highlights e gol. Clivensi in semifinale! (play off)

Si è dovuto andare ai supplementari ieri sera al Bentegodi per decidere la prima semifinalista nel tabellone dei play off di Serie B, ma come si vede nel video di Chievo e Empoli alla fine il risultato finale ha sorriso ai clivensi, che pure col pareggio per 1-1 passano il turno e si preparano ad affrontare lo Spezia, tra pochi giorni. E’ stata poi una partita veramente avvincente quella che è andata in scena in terra veneta: un emozionante 0-0 nei primi novanta minuti e un pari per 1-1 nei due tempi supplementari, giocati davvero col batticuore. Questo fin dalle battute iniziali del match: al via è l’Empoli a partire forte, con Ricci che sfiora il gol già al 16’, ma il Chievo ci mette poco a crescere e già è Vignato a intimidire la difesa avversaria. La grande occasione dei clivensi però non arriva prima dell’intervallo: è al 56’ infatti che la direzione di gioco concede un calcio di rigore ai gialloblù, ma dal dischetto Djordjevic, calciando nell’angolino non riesce a battere un super Brignoli. Anche l’Empoli poi sarà chiamato al dischetto, quando all’88’ l’arbitro concede agli azzurri un calcio di rigore per fallo di Zuelli: Ciciretti però non viene assistito dalla sorte e Semper tra i pali para con sicurezza, spazzando via il pallone e le speranze dei toscani di trovare il vantaggio in extremis. Al triplice fischio finale si è ancora sullo 0-0 e dunque si deve ricorrere ai tempi supplementari per decidere il vincente del primo match per i play off della Serie B. Qui il primo a rompere l’equilibrio è Garritano, che per il Chievo segna un ottimo 1-0, grazie all’ottimo assist di Rigione: tempo poco sono però gli azzurri ad avere la chance di pareggiare, con il calcio di rigore concesso al 103′, ma che La Mantia clamorosamente sciupa. E’ solo al 110’ che Tutino riesce a infrangere lo specchio dei clivensi, ma l’impresa del numero 37 di Marino è solo un lampo: il triplice fischio finale condanna i toscani e premia i clivensi che dunque proseguono il loro cammino nel tabellone dei play off della Serie B.

IL TABELLINO

Chievo Verona-Empoli 1-1 (dts)

CHIEVO VERONA (4-3-3-1): Semper, Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (117’ Cavar), Obi (73’ Di Noia), Esposito (81’ Zuelli); Garritano, Djordjevic (90’ Ceter), Vignato (117’ Karamoko). All. Aglietti A disposizione: Nardi, Cotali; Ivan, Ongenda, Pavlev, Morsay, Grubac,

EMPOLI (4-3-3) Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli (67’ Pinna); Ricci (67’ Frattesi), Henderson, Bandinelli; Ciciretti, La Mantia, Bajrami (67’ Mancuso). All. Marino. A disposizione: Branduani, Perucchini; Moreo, Zurkowski, Fantacci, Balkovec, Viti, Sierralta, Tutino.

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova (Robilotta-Pagnotta; Ros; Aureliano/Minelli)

MARCATORI: 97’ Garritano, 110’ Tutino

AMMONITI: Henderson, Ceter

CLICCA QUI PER IL VIDEO CHIEVO EMPOLI, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA