Video/ Chievo Entella (2-1): highlights e gol, Vaisanen e Dickmann per i tre punti

Il video con gli highlights e i gol di Chievo Entella 2-1 ci aiuta a riassumere quanto accaduto al Bentegodi, teatro della sfida valevole per la 13^ giornata di Serie B che si chiude quindi con la vittoria dei clivensi che agganciano Cittadella e Crotone al terzo posto in classifica. Pur con qualche esitazione di troppo la squadra di Marcolini sta tornando a occupare le posizioni che gli competono e sarà sicuramente tra le grandi protagoniste nella corsa alla promozione, assieme al Benevento capolista ormai in fuga, in attesa che anche l’Empoli ritrovi la verve dei giorni migliori. Quinta sconfitta in campionato per la formazione di Boscaglia che adesso si trova appena un punto sopra alla zona retrocessione, uno scenario impensabile fino a poche settimane, soprattutto dopo la partenza a razzo dei liguri che poi hanno perso troppi punti per strada. Gli ospiti regalano letteralmente il primo tempo agli avversari che trovano subito la via del gol con il finlandese Vaisanen (già euforico di suo per la storica qualificazione della sua nazionale alla fase finale di Euro 2020) e poco prima dell’intervallo raddoppiano con il rasoterra di Dickmann, bene ma non benissimo Contini che si tuffa in ritardo e così non può arrivarci. Nella ripresa, nel momento di massimo controllo del Chievo, l’Entella trova comunque il modo di riaprirla con la premiata ditta De Luca: assist di Manuel per Giuseppe che accorcia le distanze e riapre una partita che sembrava già chiusa. Poi però non succederà più nient’altro di significativo fino al triplice fischio di Minelli, i tre punti vanno ai veneti pur se con qualche pathos di troppo.

LE DICHIARAZIONI

Ai microfoni di DAZN è intervenuto uno dei protagonisti, Sauli Vaisanen: “Vittoria importantissima, tre punti pesanti per il campionato. Il pressing alto degli avversari ci ha creato non pochi problemi, siamo stati bravi a portarci sul 2-0 e in questa maniera siamo riusciti a contenere il ritorno degli ospiti. Per adesso meglio non guardare alla classifica, viviamo alla giornata e poi quando sarà il momento tireremo le somme, di certo il nostro obiettivo è tornare in Serie A e faremo di tutto per centrarlo. Per il resto è stata una settimana indimenticabile, oserei definire perfetta: la qualificazione alla fase finale di Euro 2020 con la Finlandia e il primo gol in Italia, non potrei chiedere altro in questo momento”.

