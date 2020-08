Video/ Chievo Pescara (1-0): highlights e gol. Garritano condanna i delfini (Serie B)

Il video con i gol e gli highlights di Chievo Pescara 1-0 ci mostra la beffa atroce subìta dai delfini che a due minuti dal novantesimo vengono trafitti da Garritano (deviazione decisiva di Crecco che mette fuori causa Fiorillo) e devono quindi disputare i play-out per rimanere in Serie B anche la prossima stagione. Un epilogo drammatico per la squadra di Sottil che si ferma a 45 punti, un bottino insufficiente per la salvezza diretta con la quota che si è alzata notevolmente nelle ultime giornate grazie all’exploit del Cosenza che fino a poche settimane fa sembrava spacciato e invece con cinque vittorie consecutive ha costruito un vero e proprio miracolo sportivo. Per quanto riguarda i clivensi, un buon finale di campionato riscatta una stagione sostanzialmente anonima, gli uomini di Aglietti restano comunque in corsa per tornare in Serie A dopo un solo anno di purgatorio, come accaduto nella stagione 2007-2008 anche se all’epoca la promozione fu diretta anziché tramite i play-off che spesso e volentieri si sono rivelati un’autentica lotteria. Al Bentegodi se c’era una formazione che meritava i tre punti era sicuramente quella di casa che ha espresso una mole di gioco maggiore rispetto agli ospiti che di fatto non hanno mai creato grossi pericoli dalle parti di Semper mentre Djordjevic, soprattutto nel primo tempo, ha cercato di mettersi in evidenza senza mai riuscire però a inquadrare lo specchio della porta. Il Chievo non ha mai smesso di attaccare anche quando anche la stanchezza ha preso il sopravvento a causa del caldo record di questi giorni che rende estenuante guardare la tv sul divano, figuriamoci giocare una partita di calcio professionistico. E alla fine ha vinto la squadra che ci ha creduto di più, spiace per gli abruzzesi che ora dovranno avere la meglio sul Perugia per non scendere ulteriormente di categoria. A patto che il Trapani non vinca il ricorso e non gli venga tolto uno dei due punti di penalità, in tal caso si parlerebbe di retrocessione diretta e fine dei giochi.

IL TABELLINO

CHIEVO-PESCARA 1-0 (0-0)

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (80’ Zuelli), Obi (86’ Esposito), Garritano; Ceter (68’ Di Noia), Djordjevic, Vignato (86’ Morsay). All. Alfredo Aglietti.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Bettella, Drudi, Del Grosso (70’ Scognamiglio); Memushaj (83’ Bruno), Palmiero (60’ Kastanos), Crecco; Busellato, Maniero (83’ Borrelli), Galano. All. Andrea Sottil.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (sez. di Macerata).

AMMONITI: Memushaj (P), Palmiero (P), Vignato (C).

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 88’ Garritano (C).

