Video/ Chievo Spezia (1-3): highlights e gol. Galabinov, che tripletta! (Serie B)

Il video con i gol e gli highlights di Chievo Spezia 1-3 contiene le immagini della vittoria in rimonta della squadra di Italiano che con i tre punti conquistati al Bentegodi sale al terzo posto nella classifica del campionato di Serie B e soprattutto rovina la festa al Benevento che era già pronto a festeggiare la promozione con 8 giornate d’anticipo. Invece la tripletta di Galabinov manda di traverso la serata a Inzaghi e ai sanniti che devono tenere lo spumante in frigo per almeno altri tre giorni. Giornata memorabile per il 31enne attaccante bulgaro, 17 presenze e 3 gol con la maglia del Genoa nella stagione 2017-2018, che nel secondo tempo ribalta letteralmente i clivensi, passati in vantaggio a inizio ripresa con Segre che era riuscito a eludere la retroguardia spezzina e a trovare il varco per battere Scuffet. Ma la partita cambia completamente quando Capradossi mura Djordjevic aiutandosi con il braccio – attaccato al corpo – e favorendo così la ripartenza dei suoi, che lo stesso Galabinov capitalizza nel migliore dei modi. L’allenatore Aglietti vede rosso e si fa sfuggire qualche parolina di troppo all’indirizzo dell’arbitro Dionisi e del quarto uomo che lo allontana dalla panchina. Senza la loro guida tecnica, i giocatori del Chievo sbandano e vengono puniti altri due volte dal numero 9 di Italiano che torna a sognare la Serie A, il secondo posto è decisamente alla portata dei liguri visto che lì davanti il Crotone non sembra essere messo benissimo, se non è riuscito a battere il Perugia neppure con l’uomo in più. La sconfitta non compromette la classifica del Chievo, sempre in zona play-off, ma per evitare il preliminare bisogna salire di almeno un paio di posizioni. CLICCA QUI PER IL VIDEO CHIEVO SPEZIA: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO CHIEVO SPEZIA: LE DICHIARAZIONI

L’uomo-copertina del giorno è senz’altro Andrej Galabinov, che ha battuto il Chievo praticamente da solo: “Ho affidato il pallone al magazziniere, spero me lo ridia… scherzi a parte, ci voleva proprio dopo essere rimasto fuori a lungo per un brutto infortunio, mi sono ripreso al 100% e si vede anche dai numeri. Bisogna stringere i denti, veniamo da tre mesi di stop e ritrovare il ritmo partita non è semplice. Nel primo tempo ci siamo studiati a vicenda, poi nella ripresa entrambe le squadre hanno rotto gli indugi e siamo stati noi ad avere la meglio. Non sapevamo della sconfitta del Frosinone, meglio così, questo ci avvicina al nostro grande obiettivo. Play-off o promozione diretta? Diciamo che abbiamo tutti i mezzi per puntare alla Serie A, dobbiamo solo continuare a lavorare bene, abbiamo una rosa ampia, peccato per qualche acciacco di troppo, speriamo di recuperare qualche uomo importante perché in questo momento non possiamo rinunciare a nessuno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA