VIDEO “CHIMICA” DITONELLAPIAGA E RETTORE/ Canzone Sanremo 2022: provocatorie

IL VIDEO DELLA CANZONE “CHIMICA” DI DITONELLAPIAGA E RETTORE SI POSIZIONA AL 16° POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE DI SANREMO 2022

Il brano della canzone “Chimica” (guarda il video qui sotto) è una delle sorprese del Festival di Sanremo 2022 anche se alla fien raggiunge solo il 16° posto nella classifica finale di Sanremo 2022. Il duo composto da Ditonellapiaga e Donatella Rettore è riuscito a creare un vero e proprio tormentone estivo con la canzone “Chimica”, capace di fare ballare il pubblico all’Ariston e i telespettatori. È per queste ragioni che la canzone è tra le più trasmesse in radio, oltre che tra le più apprezzate: è stata scelta da oltre 70 emittenti finora ed il suo trend come dimostrato dalla piattaforma Earone è in salita, seppure al momento si trovi al quattordicesimo posto. Nelle piattaforme musicali il video di Chimica in streaming come Spotify e Apple Music, invece, sta facendo fatica a scalare le classifiche, complice l’ardua concorrenza.

CHIMICA, TESTO E SIGNIFICATO CANZONE DITONELLAPIAGA E DONATELLA RETTORE/ Energia pura

Nonostante ciò, al di là dei risultati, la vera vittoria di Ditonellapiaga e Donatella Rettore è stata proprio quella di presentarsi su un palcoscenico così prestigioso insieme: nessuno se lo aspettava, ma il connubio è perfettamente riuscito. “A me interessa che il brano sia arrivato a un pubblico più vasto possibile. Non ci rivolgiamo solo ai giovani, come abbiamo dimostrato nel video di “Chimica” in cui ci sono persone di tutte le età. Inoltre è stata una scelta giusta quella di presentarci in duo”, così Ditonellapiaga ha commentato in conferenza stampa l’avventura al Festival di Sanremo 2022 in compagnia di Donatella Rettore.

Claudio Rego, marito di Donatella Rettore/ "E' stato sempre sorridente"

VIDEO “CHIMICA” DI DITONELLAPIAGA E RETTORE A SANREMO 2022: ESIBIZIONE LIVE E CLIP

Ditonellapiaga e Donatella Rettore, con la loro “Chimica”, hanno incendiato il pubblico del Festival di Sanremo 2022. La loro esibizione in queste serate è sempre stata tra le più energiche, con tanto di balletto travolgente. Dal 3 febbraio è online su YouTube anche il video del brano, realizzato da Riccardo Salvi.

Esso è divertente e provocatorio, oltre che ovviamente carico di energia. I corpi, lontani dalla bellezza stereotipata, si susseguono sulla scena scarna di altri elementi, creando un turbinio di emozioni. Il pensiero è rivolto all’estetica queer e al pensiero body positive: un obiettivo che sembra essere perfettamente raggiunto, sia sul palco che nel mondo digitale.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore/ Una "Chimica" esplosiva, ma la classifica delude

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “CHIMICA” DI DITONELLAPIAGA E RETTORE A SANREMO 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA