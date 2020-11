Video choc paziente trovato morto in bagno/ Ospedale Cardarelli Napoli, malato Covid?

Un uomo è stato trovato morto in un bagno dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Era ricoverato nell’Area Sospetti del pronto soccorso, con probabile infezione da Covid ed era già in terapia. A ritrovare il corpo senza vita è stato il personale dell’ospedale insospettito dall’eccessiva permanenza dell’uomo nella toilette. Al momento non è possibile stabilire quale sia stata la causa del malore che ha portato alla morte dell’uomo ma la direzione sanitaria ha avviato ogni indagine necessaria per fare chiarezza su quanto accaduto. Lo si legge in una nota diffusa dal Cardelli che specifica che «ha iniziato a circolare in rete un video che mostra il corpo dell’uomo, girato approfittando dell’allontanamento dei soccorritori andati a prendere una lettiga sulla quale adagiare il corpo».

Un filmato choc che mostra il corpo senza vita del paziente, a terra nel bagno, con la sala piena di malati. «È deprecabile che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazioni tese a costruire terribili e pericolose suggestioni nell’opinione pubblica», ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Longo.

VIDEO CHOC, PAZIENTE TROVATO MORTO IN BAGNO

La direzione strategica dell’ospedale Cardarelli di Napoli, che ha espresso le condoglianze alla famiglia dell’uomo, ha avviato anche un’indagine interna per accertare chi ha girato e in che modo il video per poi diffonderlo sui social. Sui social, infatti, è rimbalzato il video choc che ha infiammato il dibattito sulla necessità di un intervento restrittivo a Napoli a causa dell’aggravarsi dell’emergenza, ma anche lo scontro con i negazionisti. A tal proposito Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore di Quarto Grado, oltre a diffondere il video choc su Instagram ha commentato: «Ai negazionisti. Ai politici addormentati d’estate e inetti d’autunno. A chi non si mette la mascherina. A chi se ne frega di chi muore di covid o muore per fame. In Campania è una mattanza e ancora il governo di ministri campani tentenna. A chi non ha difeso l’Italia da questa seconda ondata. VERGOGNA. Povero cristiano».

Con quel video però è venuto meno il rispetto nei confronti del paziente e alla sua famiglia, con le immagini scioccanti finite in pubblica piazza. «È bene sottolineare che a tutti i pazienti dell’area sospetti, al pari di tutte le altre aree, viene sempre garantita continua assistenza da parte del personale sanitario in servizio», conclude l’ospedale Cardarelli di Napoli nel comunicato ufficiale diffuso in questi minuti.

Il video choc condiviso dal giornalista Gianluigi Nuzzi su Instagram. Attenzione, le immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA