Video Roma Lille, i giallorossi sbagliano tre rigori, due volte Dovbyk e Soulé, in Europa League perdendo l'occasione del pareggio

Video Roma Lille: i giallorossi sbagliano tre volte dal dischetto

Succede di tutto nella sconfitta di Europa League della Roma contro il Lille allo stadio Olimpico. I giallorossi hanno fallito tre volte un tiro dal dischetto con il risultato di 0-1 per i francesi nel match di Europa League. I giallorossi hanno avuto l’occasione di pareggiare all’81’ con un calcio di rigore, battuto per due volte da Dovbyk e una volta da Soulè, tre grandi chance che sono finite però a vuoto.

L’arbitro di Roma Lille di Europa League ha sanzionato il fallo di mano di Mandi, ma il primo rigore di Dovbyk è stato fatto ripetere perché il portiere Ozer non aveva i piedi sulla linea di porta. Il rigore viene fatto ripetere una seconda volta e anche questa seconda il tiro di Dovbyk viene parato dall’estremo difensore.

Alla terza occasione calcia dal dischetto Soulè, ma ancora una volta la palla finisce tra le mani di Ozer. Un episodio davvero clamoroso e singolare, che non ha portato a un buon esito.