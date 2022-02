VIDEO “CIAO CIAO” LA RAPPRESENTANTE DI LISTA/ Canzone Sanremo 2022: tormentone?

Il video della canzone “Ciao ciao” de La Rappresentate di Lista a Sanremo 2022 esplode!

Un settimo posto per la canzone “Ciao ciao” (guarda il video qui sotto), come quello dello scorso anno, ma un successo tutt’altro che uguale a quello del Sanremo scorso. La Rappresentante di Lista ha conquistato fin da subito il palco dell’Ariston, facendo ballare tutti con il sorriso sulle labbra. La canzone “Ciao ciao” sembra essere una sorta di parodia dei giorni nostri: descrive un dramma, una sorta di fine del mondo, ma lo fa con ritmi tutt’altro che tetri.

CIAO CIAO TESTO E SIGNIFICATO CANZONE LA RAPPRESENTANTE DI LISTA/ La fine del mondo

La musica, infatti, è allegra e spinge il pubblico a ballare. Il testo, nel ritornello, sembra rimarcare poi quei saluti che negli anni di pandemia siamo stati abituati a fare, a distanza: “Ti saluto con amore, con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao, Con i piedi, con i piedi, con i piedi, ciao ciao. E con la testa, con il petto, con il cuore, ciao ciao. E con le gambe, con il culo, coi miei occhi, ciao!”. Un brano che promette di diventare un vero e proprio tormentone, come dimostrano anche i numeri stessi relativi al video.

La Rappresentante di Lista, Veronica e Dario stanno insieme?/ Ecco cosa sappiamo

Il video ufficiale di VEVO della canzone “Ciao ciao” è stato visto, dal 2 febbraio, da oltre un milione e 800 mila persone. Stesso successo per il video di Ciao ciao” pubblicato dall’account Rai relativo alla prima esibizione sul palco di Sanremo 2022, è invece conta più di 1.3 milioni di visualizzazioni.

Video canzone “Ciao ciao” de La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022: tormentone ma non solo

I numeri dei video ci Ciao ciao” de La rappresentante di Lista, quello ufficiale e quello pubblicato dalla Rai relativo alla prima esibizione sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022, mostrano bene quanto la canzone sia stata apprezzatissima dal pubblico. Non solo il video di “Ciao ciao” YouTube, però: incredibile anche il successo che il brano ha avuto su Tik Tok, dove è appunto protagonista di tanti brevi video, e in radio. Basti pensare che quello de La Rappresentante di Lista è il brano più trasmesso dalle radio dopo quello dei vincitori Mahmood e Blanco. Sono ben 230 le emittenti che lo hanno trasmesso, con 1946 passaggi dall’inizio alla fine del Festival di Sanremo. Numeri importantissimi, che fanno dunque posizionare la loro “Ciao ciao” appena dietro i vincitori.

La Rappresentante di Lista, finale Sanremo 2022/ "Ciao ciao": un brano da top 5?

I toni sono quelli di un vero e proprio tormentone: già la canzone si sta dimostrando tale. I temi trattati, però, vanno oltre la frivolezza della musica. Gli stessi cantanti, prima del Festival di Sanremo 2022 avevano raccontato a Repubblica: “Ma Ciao Ciao non parte dalla pandemia, non è quello lo spunto ma ciò che ti succede intorno in qualche modo ti attraversa, lo digerisci e poi lo ritiri fuori in forme diverse. Una sorta di ballo sofferente, mesto, ma ci è sempre piaciuto giocare con i contrasti. Atmosfere giocose che indagano problemi e realtà complicate”.

Sanremo 2022, rivedi il video della canzone “Ciao ciao” da La Rappresentante di Lista

