Video/ Cittadella Ascoli (1-0) gol e highlights. Venturato la decide dalla panchina

La sosta post-natalizia ha sicuramente giovato al Cittadella che si è ripresentato con una vittoria di misura ai danni dell’Ascoli: diamo un’occhiata al video con gli highlights del match valevole per la diciottesima giornata di Serie B che si è concluso con il risultato di 1-0. A decidere la contesa il gol di Tavernelli a poco più di dieci minuti dal novantesimo. Entrato dalla panchina al posto di Tsadjout – che aveva colpito il palo nelle fasi iniziali della gara – l’attaccante 22enne è stato bravissimo a ripagare la fiducia che gli ha concesso mister Venturato, ancora una volta capace di fare la differenza con i cambi nella ripresa. Prima sconfitta per la gestione di Sottil reduce dalle vittorie contro SPAL e Reggina e dal pareggio prestigioso contro l’Empoli capolista, anche se i marchigiani non meritavano di perdere avendo chiamato più volte al dovere il portiere avversario Maniero. Il guardiapali della compagine veneta è stato messo a dura prova da Eramo e Bajic quando erano trascorsi pochissimi minuti dal fischio d’inizio del signor Santoro, e poi a ridosso del novantesimo con l’insidiosa punizione di Chiricò che avrebbe potuto mandare di traverso il sabato pomeriggio ai padroni di casa se non fosse stato per la prontezza di riflessi del numero 77, che ha saputo tenere la saracinesca abbassata fino al triplice fischio.

VIDEO CITTADELLA ASCOLI 1-0, IL TABELLINO

CITTADELLA-ASCOLI 1-0 (0-0)

CITTADELLA (4-4-2): Maniero; Frare, Perticone, Donnarumma, Ghiringhelli; Gargiulo (68’ Branca), Iori (88’ Pavan), Proia, Vita; Tsadjout (68’ Tavernelli), Ogunseye. All. Roberto Venturato.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino (83’ Pinna), Quaranta, Brosco, Saric; Gerbo (83’ Chiricò), Buchel, Kragl; Eramo (70’ Lico); Tupta (83’ Pierini), Bajic (70’ Cangiano). All. Andrea Sottil.

ARBITRO: Alberto Santoro (Sez. di Messina).

AMMONITI: 22’ Tsadjout (C), 35’ Iori (C), 80’ Ghiringhelli (C).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 79’ Tavernelli (C).

