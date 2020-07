Video/ Cittadella Ascoli (1-2) gol e highlights: veneti in caduta libera (Serie B)

L’Ascoli continua a vivere la magia dei calzettoni rossi. Quarta vittoria di fila per i marchigiani che da quando hanno adottato il “portafortuna” dello storico presidente Costantino Rozzi non hanno sbagliato più un colpo, come possiamo ammirare nel video Cittadella Ascoli con i gol e gli highlights. Dall’altra parte il Cittadella incappa nella quarta sconfitta consecutiva. Accade tutto nella ripresa allo stadio Tombolato, un autogol di Adorni porta avanti gli ospiti ma il Cittadella al 17′ riesce a pareggiare con D’Urso, per poi subitre la rete decisiva di Pinto. CLICCA QUI PER IL VIDEO CITTADELLA ASCOLI: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO CITTADELLA ASCOLI: LE DICHIARAZIONI

Nonostante i 4 ko di fila subiti, il tecnico Venturato ritiene immeritato il ko del suo Cittadella: “Non meritavamo la sconfitta, la squadra ha offerto una prestazione positiva. Abbiamo perso per un’autorete e per un’ingenuità nostra, poi abbiamo avuto occasioni e anche l’Ascoli ne ha avute. L’esclusione di Paleari? In questo momento l’ho visto un po’ stanco e ho preferito far giocare Maniero che è un portiere importante, ma gerarchicamente non cambia nulla. Abbiamo subito quattro sconfitte consecutive e per i playoff sappiamo che è sempre stato difficile. Dobbiamo avere la capacità di andare a conquistare questi playoff”. E’ Diogo Pinto a regalare però all’Ascoli tre punti che pesano. Per l’Ascoli ha commentato la partita il match winner Diogo Pinto: “Sono molto contento per il gol perché ha aiutato la squadra a vincere. Sono sempre pronto quando l’allenatore mi chiama. Non importa per quanto tempo. Abbiamo pensato partita per partita ed abbiamo messo in campo la giusta rabbia per vincere. E’ stato il mio primo gol in Serie B, lo dedico a mia madre.“

© RIPRODUZIONE RISERVATA