Video/ Cittadella Bari (1-1) gol e highlights: si complica la salvezza dei pugliesi! (Serie B, 5 maggio 2024)

Cittadella-Bari termina 1-1 nella sfida disputata allo stadio “Piercesare Tombolato”, un pareggio vibrante e tutto sommato giusto che però non serve a molto per le aspirazioni delle due compagini: infatti la formazione veneta e quella pugliese si presentavano alla vigilia di questo match cercando i tre punti rispettivamente per tenere vivo il sogno dei play-off e allontanare invece l’incubo della retrocessione. Alla fine il pareggio, firmato dalle reti tutte nel primo tempo di Pittarello e Nasti, non accontenta nessuno ed emette due verdetti: l’undici di Edoardo Gorini non giocherà nemmeno quest’anno la post season di B, mentre per i biancorossi di Federico Giampaolo sfuma la salvezza diretta con il brivido di conservare la categoria negli ultimi 90′.

A partire forte erano i granata, con la rete di Pittarello al 6′, una doccia fredda per gli ospiti: questi però avevano il merito di rimettersi in linea di galleggiamento al 16′ con Nasti, bravo a sfruttare un errore difensivo patavino; nella prima frazione si segnalavano ancora due grandi parate di Pissardo a tenere vivi i baresi e poi un grande intervento del suo collega Kastrati (40′). Nella ripresa partivano meglio gli ospiti (vicini al gol con Achik: salvataggio di Pavan sulla linea), poi il match calava di intensità e nemmeno i cambi accendevano la scintilla. Solo Pittarello al 70′ sfiorava la doppietta personale mentre clamorosamente Rizza si divorava il 2-1 all’80 tutto solo davanti alla porta e all’89’ era annullata per offside una rete a Magrassi. Il fischio finale faceva calare il sipario su una gara divertente e anche sulla stagione del Cittadella: per il Bari, invece, resta ancora una gara di passione per evitare l’onta della retrocessione.

CITTADELLA: Kastrati, Angeli, Pavan, Sottini (dal 1′ st Magrassi), Tessiore (dal 43′ st Saggionetto), Vita, Amatucci, Carriero (dal 12′ st Branca), Giraudo (dal 31′ st Rizza), Cassano (dal 12′ st Mastrantonio), Pittarello. A disposizione: Veneran, Maniero, Salvi, Pandolfi, Danzi, Maistrello, Cecchetto. Allenatore: Edoardo Gorini.

BARI: Pissardo, Dorval, Di Cesare (dal 35′ st Matino), Vicari, Ricci, Maita (dal 23′ pt Achik), Benali, Lulic (dal 14′ st Puscas), Acampora (dal 35′ st Maiello), Sibilli, Nasti (dal 35′ st Kallon). A disposizione: Brenno, Guiebre, Zuzek, Pucino, Colangiuli, Aramu, Morachioli. Allenatore: Federico Giampaolo.

Ammoniti: Giraudo (C), Ricci (B).

Reti: 6′ Pittarello (C), 16′ Nasti (B).

