Video/ Cittadella Brescia (3-2) gol e highlights: rimonta con Maistrello! (Serie B, 4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA BRESCIA: LA SINTESI

Allo Stadio Piercesare Tombolato il Cittadella supera il Brescia per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Gastaldello partono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 4′ grazie all’autorete messa a segno da Frare, deviando in modo netto un tiro al volo di Moncini che manca a sua vola il possibile raddoppio immediato all’8′. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Gorini crescono trovando il gol del pareggio al 13′ per merito di Carriero con un tiro-cross vincente.

Ci pensa poi Vita a completare la rimonta siglando il gol del sorpasso al 32′ ed i lombardi si vedono negare un calcio di rigore per il contrasto tra Pittarello e Papetti con l’ausilio del VAR. Nel secondo tempo i granata si disperano al 53′ quando il colpo di testa di Amatucci finisce largo sul fondo per un soffio. Nell’ultima parte dell’incontro Bertagnoli ripristina momentaneamente l’equilibrio al 69′ dato che è Maistrello a firmare il gol che vale il successo per il Citta con l’aiuto di Pandolfi all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Perenzoni, proveniente dalla sezione di Rovereto, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Danzi e Pavan da un lato, Dickmann, Van de Looi e Fares dall’altro. I tre punti conquistati in questo dodicesimo turno di campionato permettono al Cittadella di salire a quota 16 nella classifica della Serie B staccando così i diretti rivali di giornata del Brescia, rimasti appunto fermi a 13 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA BRESCIA: IL TABELLINO

Cittadella-Brescia 3 a 2 (p.t. 2-1)

Reti: 4′ AUTO Frare(B); 13′ Carriero(C); 32′ Vita(C); 69′ Bertagnoli(B); 83′ Maistrello(C).

Assist: 4′ Moncini(B); 83′ Pandolfi(C).

CITTADELLA (4-3-2-1) – Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Carissoni; Carriero, Danzi, Amatucci; Vita, Cassano; Pittarello. All.: Gorini.

BRESCIA (4-3-1-2) – Lezzerini; Dickmann, Papetti, Mangraviti, Huard; Fogliata, Paghera, Besaggio; Bjarnason; Bianchi, Moncini. All.: Gastaldello.

Arbitro: Daniele Perenzoni (sezione di Rovereto).

Ammoniti: 9′ Dickmann(B); 37′ Danzi(C); 51′ Pavan(C); 79′ Van de Looi(B); 88′ Fares(B).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA BRESCIA













