Video/ Cittadella Chievo (1-1): highlights e gol. Pareggio giusto al Tombolato

Un punto a testa al Tombolato nella 17^ giornata di Serie B: come si vede nel video di Cittadella e Chievo, i due club si sono ben divisi la posta in palio, chiudendo il big match con il risultato di 1-1, esito che pure non fa male a nessuno. Fin dal via, poi la sfida della cadetteria è parsa molto equilibrata: Cittadella e Chievo hanno anche iniziato in maniera prudente, non scoprendosi e neppure andando troppo all’attacco. La partita dunque ci ha messo un po’ a decollare, ed è solo al 31’ che viviamo la prima emozione della partita, con lo sfortunatissimo autogol di Cotali, che porta i granata momentaneamente in vantaggio per 1-0. Fischiato l’intervallo senza altri grandi squlli, è poi nei primi minuti della ripresa che i clivensi spingono per raggiungere il pareggio. Il clima comincia a scaldarsi al Tombolato e tempo pochi minuti del secondo tempo il club gialloblù trova il giusto pari: a segnare la rete del 1-1 al 61’ è Vignato, ottimamente servito da Djordjevic. Mentre il cronometro scorre, ecco che la sfida aumenta di intensità: sul finale Diaw e Meggorini firmando due ottime occasioni da gol, ma di fatto il risultato rimane inchiodato sul pari per 1-1. Arriva dunque il triplice fischio finale a sancire il pareggio, che pure non scontenta nessuna delle due squadre, ancora in lizza per i play off di Serie B.

IL TABELLINO

Cittadella Chievo 1-1: (1-0 pt)

Marcatori: 31’ pt Cotali aut., 16’ st Vignato

A.S. Cittadella: Paleari, Mora, Adorni, Perticone, Benedetti; Bussaglia (24’ st Proia), Iori, Branca, Celar (31’ st Luppi); D’Urso, Diaw. A disposizione: Maniero, Camigliano, Frare, Vita, Rosafio, Gargiulo, Vrioni, Ghringhelli, Ventola, Pavan. Allenatore: Roberto Venturato.

A.C. ChievoVerona: Nardi, Dickmann, Vaisanen (35’ st Leverbe), Rigione, Cotali; Segre, Esposito (30’ st Garritano), Di Noia; Vignato; Rodriguez (1’ st Djordjevic), Meggiorini. A disposizione: Semper, Pavoni, Frey, Brivio, Pina Nunes, Bertagnoli, Schafer, Pucciarelli, Rovaglia. Allenatore: Michele Marcolini.

Arbitro: Sig. Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

Ammoniti: Mora, Di Noia, Adorni, Vaisanen, Meggiorini

Recuperi: 2’ e 5’

