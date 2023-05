Video/ Cittadella Como (0-0) gol e highlights: i veneti conquistano la salvezza

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CITTADELLA COMO: SENZA EMOZIONI!

Reti bianche al Tombolato tra Cittadella e Como nell’ultima giornata della stagione regolare di serie B, con questo risultato i padroni di casa sono matematicamente salvi. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Chajia per Ioannou, conclusione di prima che centra un difensore avversario. Gabrielloni viene servito in area, bel tiro con Pavan che la mette in angolo.

Ambrosino per Vita, Gomis blocca senza problemi. Siamo giunti alla mezzora, non si sblocca il match. Como che continua ad attaccare, Cittadella che si difende con ordine. Fioccano i cartellini gialli in una prima frazione dove latitano le emozioni. Mancano cinque minuti alla fine della prima frazione di gara. Branca ci prova da fuori area, palla fuori di poco. Ambrosino di testa dal limite dell’area, palla fuori. Termina a reti bianche il primo tempo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CITTADELLA COMO, IL SECONDO TEMPO: SALVEZZA DEL CITTA

Vita crossa, Antonucci ci prova in mezza rovesciata ma non trova la porta. Ioannou in mezzo, Pavan libera l’area. Giraudo per Maistrello, il suo tocco termina sul palo! Da Cunha serve in profondità Cerri, tiro a botta sicura con Maniero che salva. Quindici minuti alla fine, Cittadella con questo risultato salvo. Carraro con il destro, para facile Gomis. Fabregas calcia dalla destra e sfiora il grandissimo gol. Clamoroso errore di Binks, recupera la sfera Varela che spreca da solo contro Gomis. Cross di Ioannou per Cerri, di testa da due passi non trova la porta! Cinque i minuti di recupero. Termina il match, il Cittadella è matematicamente salvo.

