Video/ Cittadella Como (0-3) gol e highlights: tutto facile per gli ospiti (24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CITTADELLA COMO: LA CRONACA

Cittadella e Como, il punteggio è rimasto invariato per i primi venti minuti di gioco, ma c’è stata un’occasione degna di nota culminata con un gol di Pietro Ioannu. Ioannu, un giocatore talentuoso del Como, ha avuto un’opportunità chiara di mettere la sua squadra in vantaggio. Dopo un’azione ben coordinata, è riuscito a penetrare nell’area di rigore del Cittadella. Con grande freddezza, ha calciato verso la porta avversaria, superando il portiere e trovando la rete. Questo gol ha portato il Como in vantaggio, scatenando la gioia dei suoi tifosi. L’abilità di Ioannu nel finalizzare l’azione è stata evidente e ha dimostrato che il Como stava cercando di prendere il controllo del match. Mentre il cronometro scorreva nei primi venti minuti, i tifosi erano in trepidante attesa di vedere se il Cittadella avrebbe potuto ribaltare il punteggio o se il Como avrebbe mantenuto il vantaggio.

Cittadella e Como, il punteggio era di 0-2 a favore del Como grazie a un gol di Patrick Cutrone. Questo gol aveva ampliato il vantaggio del Como dopo una partita inizialmente equilibrata. Cutrone, un attaccante talentuoso del Como, aveva capitalizzato su una delle poche occasioni da gol create dalla sua squadra. Con abilità e determinazione, si era trovato nella posizione giusta all’interno dell’area di rigore del Cittadella e aveva calciato con precisione, superando il portiere avversario e siglando il secondo gol per il Como. Questo gol aveva scatenato la gioia dei tifosi del Como e aveva messo sotto pressione il Cittadella. Mentre il cronometro scorreva nei minuti finali del primo tempo, il Cittadella era determinato a cercare di recuperare, mentre il Como cercava di consolidare il proprio vantaggio nella seconda metà della partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CITTADELLA COMO, IL SECONDO TEMPO

Cittadella e Como, il Como ha aumentato il suo vantaggio a 0-3 grazie a un altro gol di Patrick Cutrone. Cutrone, che era già stato protagonista nel primo tempo con un gol, ha continuato a dimostrare la sua classe e il suo istinto da goleador. Durante questo periodo, ha capitalizzato su un’occasione d’attacco ben orchestrata dal Como. Trovandosi nuovamente nella posizione ideale all’interno dell’area di rigore del Cittadella, ha calciato con precisione, superando il portiere avversario e siglando il suo secondo gol nella partita. Questo gol ha ulteriormente consolidato la posizione del Como, che stava mostrando una performance straordinaria. Il Cittadella, d’altra parte, si è trovato in una situazione difficile, cercando di trovare una reazione per invertire la tendenza. Mentre il tempo avanzava nei primi venti minuti del secondo tempo, i tifosi del Como erano entusiasti della brillante prestazione della loro squadra, mentre quelli del Cittadella erano preoccupati per il risultato sfavorevole.

Cittadella e Como, che si è conclusa con un netto vantaggio per il Como per 0-3, entrambe le squadre stavano cercando di influenzare il risultato finale. Durante questi momenti cruciali, è emersa un’occasione significativa che ha coinvolto un giocatore del Como. Il Como aveva già preso il controllo della partita, ma stava cercando di consolidare ulteriormente il proprio vantaggio. In uno degli ultimi attacchi della partita, un giocatore del Como, con abilità e determinazione, ha cercato di aumentare il punteggio. Tuttavia, il portiere del Cittadella ha compiuto una parata eccezionale, respingendo il tiro e mantenendo il punteggio a 0-3. Questo salvataggio ha impedito al Como di segnare un altro gol nei momenti finali della partita. Nonostante il punteggio fosse già a favore del Como, entrambe le squadre hanno continuato a lottare fino alla fine. La partita è stata caratterizzata da momenti di azione e tiro da parte di entrambi i lati, ma alla fine il Como ha mantenuto il suo vantaggio e ha conquistato la vittoria con un solido 0-3.

CITTADELLA COMO, IL TABELLINO

CITTADELLA: Maniero L., Salvi A., Del Fabro D., Pavan N., Giraudo F., Vita A. (dal 41′ st Danzi A.), Branca S., Crociata G. (dal 28′ st Lores I.), Antonucci M. (dal 28′ st Carriero G.), Magrassi A., Ambrosino G. (dal 19′ st Maistrello T.). A disposizione: Manfrin F. ,Maistrello T., Carriero G., Lores I., Danzi A., Donnarumma D., Embalo C., Felicioli G., Mastrantonio V., Mattioli A. Allenatore: Gorini E..

COMO: Gomis A., Odenthal C., Canestrelli S. (dal 21′ st Iovine A.), Binks L., Vignali L. (dal 28′ st Da Riva J.), Arrigoni T. (dal 21′ st Da Cunha L.), Bellemo A., Chajia M. (dal 28′ st Fabregas C.), Ioannou N., Gabrielloni A. (dal 15′ st Cerri A.), Cutrone P.. A disposizione: Vigorito M., Cerri A., Da Cunha L., Iovine A., Da Riva J., Fabregas C., Blanco A., Cagnano A., Farago P., Mancuso L., Parigini V., Scaglia F. Allenatore: Longo M..

RETI: Ioannou 2’, Cutrone 32’;50’

AMMONIZIONI: al 12′ pt Crociata G. (Cittadella), al 31′ pt Del Fabro D. (Cittadella) al 33′ pt Cutrone P. (Como), al 36′ pt Vignali L. (Como), al 38′ pt Canestrelli S. (Como), al 45’+5 st Fabregas C. (Como).

