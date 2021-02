Video/ Cittadella Cosenza (1-1) gol e highlights. I silani non mollano mai! (Serie B)

Ripecorriamo con il video degli highlights e dei gol quanto accaduto tra Cittadella e Cosenza che hanno pareggiato 1-1 nel turno infrasettimanale valevole per la ventiduesima giornata di Serie B. Gli uomini di Venturato partono con il piede giusto e sbloccano la contesa quando sono trascorsi appena tre minuti dal fischio d’inizio del signor Robilotta di Sala Consilina: Donnarumma disegna un cross perfetto per Proia che spedisce il pallone in rete con una violenta zuccata. I silani impiegano qualche minuto di troppo a carburare ed entrano in partita quando la porta di Falcone è già stata violata. Prima dell’intervallo Vera e Trotta non riescono a coordinarsi come si deve mentre dall’altra parte Cassandro non riesce a piazzarla per il raddoppio. Nella ripresa la compagine veneta sfiora nuovamente il 2-0 con il colpo di testa di Pavan che chiama al dovere Falcone, il portiere di Occhiuzzi se la cava con un grande intervento che tiene ancora in vita i suoi. Con il passare dei minuti il Cosenza guadagna sempre più metri di campo e a dieci minuti dal novantesimo Petrucci non sfrutta una doppia occasione ghiotta per ristabilire la parità. Quando Sciaudone apparecchia la tavola per Corsi il quarto uomo aveva già indicato quanti minuti di recupero erano stati concessi, nell’extra-time la stanchezza e la mancanza di lucidità impediscono ai padroni di casa di riportarsi avanti. Quinto risultato utile consecutivo per la formazione calabrese mentre il Cittadella non accorcia sull’Empoli rallentato dal Pescara fanalino di coda.

VIDEO CITTADELLA COSENZA 1-1, LE DICHIARAZIONI

Angelo Corsi dedica il suo primo gol in Serie B alla compagna e al bimbo nato poche settimane fa: “L’importante era non perdere, abbiamo regalato il primo tempo al Cittadella, dovevamo saperlo che ci avrebbe aggredito sin dal calcio d’inizio e invece non siamo stati bravi a prendere subito le contromisure necessarie. Per come la vedo io, e forse anche il mister, i moduli sono solo numeri, è fondamentale muoversi bene in campo, curare entrambe le fasi e coprire tutti gli spazi. Nella ripresa siamo stati autori di una grande prestazione e non meritavamo assolutamente di perdere, un punto importantissimo visto che quest’anno salvarsi non sarà affatto semplice. Siamo in striscia positiva da cinque gare anche se ci avrebbe fatto comodo vincere qualche partita in più, dobbiamo accelerare perché le nostre avversarie non resteranno a guardare, lunedì prossimo affronteremo la Reggina che da quando ha cambiato allenatore si è sistemata e ha ripreso a fare risultati”.

VIDEO CITTADELLA COSENZA 1-1, IL TABELLINO

CITTADELLA-COSENZA 1-1 (1-0)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Camigliano, D. Donnarumma; Proia (73’ Gargiulo), Pavan, Branca, Baldini (84’ Beretta); Tavernelli (73’ Rosafio), Ogunseye (60’ Tsadjout). All. Roberto Venturato.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Schiavi, Legittimo; Corsi, Tremolada (62’ Bahlouli), Sciaudone, Vera (46’ Abou Ba); Carretta (76’ Sueva); Trotta, Petrucci (90’+2’ Idda). All. Roberto Occhiuzzi.

ARBITRO: Ivan Robilotta (Sez. di Sala Consilina).

AMMONITI: 10’ Tremolada (COS), 31’ Branca (CIT), 44’ Petrucci (COS), 67’ Legittimo (COS), 68’ Proia (CIT), 73’ Sciaudone (COS), 75’ Rosafio (CIT), 79’ Camigliano (CIT), 83’ Gargiulo (CIT).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 4’ Proia (CIT), 90’ Corsi (COS).

