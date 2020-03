Video/ Cittadella Cremonese (0-0): highlights, pareggio senza gol che scontenta tutti

Il video con gli highlights e i gol di Cittadella Cremonese 0-0 ci mostra le fasi salienti di un match (valevole per la 26^ giornata di Serie B) che ha fatto parlare di sé più per l’assenza di pubblico (porte chiuse al Tombolato per l’epidemia di coronavirus) che per lo spettacolo offerto dalle due squadre che soprattutto nel primo tempo hanno faticato a creare azioni degne di nota, solamente a pochi istanti dalla pausa D’Urso ha trovato il modo di far timbrare il cartellino a Ravaglia che ha saputo comunque disimpegnarsi molto bene mantenendo la porta inviolata. Secondo tempo più ricco di contenuti, sia i padroni di casa che gli ospiti provano a rompere gli indugi e ad affrontarsi a viso aperto, grande occasione per i grigiorossi con Rosafio che grazia Paleari (poi bravo a fermare il lanciatissimo Valzania) e fa disperare Rastelli. Dall’altra parte Iori sbaglia l’apertura per Diaw, palla troppo lunga per l’attaccante di origini senegalesi che travolge l’estremo difensore avversario, uscito dai pali per agguantare la sfera. Fortunatamente solo una botta al volto per il numero 1 che non ha problemi a proseguire. Gli ospiti si rendono pericolosi con l’incornata di Terranova che sugli sviluppi di un calcio d’angolo spaventa la retroguardia veneta, anche in questo caso la palla si spegne oltre la linea di fondo. Alla fine il pareggio è senz’altro il risultato più giusto sebbene le due squadre non sappiano cosa farci: la Cremonese resta sempre in piena zona play-out mentre il Cittadella manca l’obiettivo di avvicinarsi al secondo posto. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CITTADELLA CREMONESE

VIDEO CITTADELLA CREMONESE: IL TABELLINO

CITTADELLA-CREMONESE 0-0

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli; Frare, Adorni, Rizzo; Proia, Iori, Branca; D’Urso (77’ Luppi); Rosafio (73’ Stanco), Diaw. All. Roberto Venturato.

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova; Zortea, Valzania (86’ Crescenzi), Arini, Gaetano, Migliore; Ciofani (88’ Celar), Palombi (61’ Parigini). All. Massimo Rastelli.

ARBITRO: Antonio Rapuano (sez. di Rimini).

AMMONITI: Terranova (CR), Adorni (CI), Ravanelli (CR), Stanco (CI), Paleari (CI).

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.



