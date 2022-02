Video/ Cittadella Cremonese (0-2) highlights: Casasola, gol e salvataggio sulla linea

La Cremonese non si ferma più e sogna sempre più in grande, a questo punto i grigiorossi non si nascondono più e lanciano il guanto di sfida a Pisa, Lecce e chiunque voglia salire in Serie A. Per la promozione diretta bisognerà per forza fare i conti con i ragazzi di Pecchia che espugnano il Tombolato battendo il Cittadella per 2 a 0. Menzione d’onore per Tiago Casasola che nel primo tempo sblocca la contesa sugli sviluppi di un calcio piazzato, sfruttando nel migliore dei modi la sponda di Bianchetti. Poi, a ridosso del novantesimo, compie un salvataggio sulla linea semplicemente miracoloso – il pallone non entra per questione di millimetri – sul tiro di Beretta con Carnesecchi ormai fuori causa, sarebbe stato l’episodio che avrebbe riaperto clamorosamente la partita dominata dagli ospiti, che nel corso della ripresa avevano raddoppiato con la perla di Buonaiuto che era riuscito a piazzarla sotto l’incrocio con un delizioso pallonetto, da sottolineare la splendida azione di Zanimacchia, autore dell’assist e che gli ha facilitato le cose mandando in tilt l’intera retroguardia veneta. Sotto di due gol, il tecnico Gorini non si era comunque dato per vinto gettando nella mischia Tounkara, peccato che l’ex-attaccante della Lazio si faccia ammonire per due volte nel giro di dieci minuti lasciando i suoi in inferiorità numerica. Dopo aver sfiorato il tris con Di Carmine, gli ospiti si rilassano però troppo presto e concedono ai padroni di casa la chance di accorciare le distanze, senza coglierla pienamente. Il portiere della nazionale italiana under-21 mantiene il clean sheet e va a dormire da capolista, in attesa del big match tra i salentini e il Benevento…

Diretta/ Ascoli Como (risultato 1-0) streaming video tv: sblocca Tsadjout!

VIDEO CITTADELLA CREMONESE 0-2, IL TABELLINO

CITTADELLA-CREMONESE 0-2 (0-1)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Del Fabro, Donnarumma; Vita (77’ Tavernelli), Laribi, Baldini (78’ Mazzocco); Antonucci (70’ Mastrantonio); Okwonkwo (61’ Beretta), Varela (61’ Tounkara). All. Edoardo Gorini.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Valzania, Gaetano (55’ Gondo); Zanimacchia (68’ Baez), Fagioli (46’ Castagnetti), Buonaiuto (80’ Bartolomei); Ciofani (46’ Di Carmine). All. Fabio Pecchia.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: partite al via, si gioca!

ARBITRO: Daniele Minelli (Sez. di Varese).

AMMONITI: 45’+1’ Mattioli (Ci), 45’+3’ Antonucci (Ci), 46’ Del Fabro (Ci), 62’ Castagnetti (Cr), 64’ Tounkara (Ci), 77’ Vita (Ci), 89’ Bianchetti (Cr).

ESPULSO: 73’ Tounkara (Ci) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2’ pt.

MARCATORI: 22’ Casasola (Cr), 54’ Buonaiuto (Cr).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CITTADELLA CREMONESE

LEGGI ANCHE:

DIretta/ Lecce Benevento (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

© RIPRODUZIONE RISERVATA