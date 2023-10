VIDEO/ Cittadella Cremonese (risultato 1-2) gol e highlights. Decide Vazquez! (Serie B, 27 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CITTADELLA CREMONESE: LA SINTESI

Pazzo finale di partita e la Cremonese piazza il colpaccio a Cittadella. Nel primo tempo, la Cremonese ha avuto un’ottima opportunità al 2′ con Zanimacchia, che ha mancato la sua chance dopo un cross di Ghiglione. Al 6′, Okereke è stato anticipato su un calcio d’angolo, mentre al 12′, Kastrati ha neutralizzato un altro tentativo di Zanimacchia, il quale ha cercato una terza conclusione al 16′ con un potente tiro che però ha sorvolato la traversa. Il Cittadella ha fatto la sua prima avanzata al 21′, con Sarr che è uscito tempestivamente per anticipare Cassano nell’area di rigore. Al 24′, Gorini ha dovuto fare un cambio forzato: Salvi, infortunato, ha lasciato il campo a Giraudo. Antov è stato ammonito per un fallo su Giraudo, seguito dal giallo a Magrassi al 32′. Pittarello ha anticipato al 36′, e il Cittadella ha iniziato ad attaccare con maggiore costanza. Carissoni e Giraudo sono stati ammoniti, evidenziando una situazione agonisticamente accesa. L’ultimo tentativo è stato di Branca, ma i ritmi si sono abbassati notevolmente, portando entrambe le squadre a concludere il primo tempo a reti inviolate.

Nella ripresa, Branca ha provato subito ma è stato fermato da Sarr. Al 12′, Coda ha avuto un’opportunità con una bella girata al volo. Entrambi i team hanno effettuato un doppio cambio: Vazquez e Sernicola hanno sostituito Ghiglione e Okereke nella Cremonese, mentre Danzi e Maistrello sono entrati al posto di Branca e Magrassi nel Cittadella. Nonostante una partita equilibrata, nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il punteggio, con un andamento offensivo abbastanza limitato. Verso la fine, la partita si è animata: al 34′ della ripresa, la Cremonese ha preso il vantaggio grazie a una girata vincente di Ravanelli su calcio d’angolo. Tuttavia, il Cittadella ha impiegato solo 3 minuti per rispondere: al 37′ è arrivato il pareggio con Vita, che ha segnato alle spalle di Sarr. Sembrava che la partita finisse in pareggio, ma al 93‘, la Cremonese ha trovato il colpo vincente. Vazquez ha deciso la partita, sfruttando al meglio un cross di Quagliata e siglando il gol del definitivo 1-2 alle spalle di Kastrati.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Edoardo Gorini la punizione è stata troppo severa per il Cittadella: “Abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato, davanti potevamo fare sicuramente meglio. Dispiace perdere una partita così, sei andato sotto, l’hai rimediata e poi prendi goal al 93’. I cambi hanno fatto la differenza? Sapevamo che la Cremonese ha una rosa con giocatori di qualità, poi non è neanche facile subentrare a partita in corsa. Se concedi mezza palla a Vazquez e Coda fanno goal. Il problema è che prendiamo sempre goal, troppi. Io ai ragazzi non posso dire nulla, ci hanno messo cuore, anima, hanno sputato sangue. Il pareggio sarebbe stato meritato. Accettiamo la sconfitta, anche se immeritata. Coppa Italia? Avremo uno spirito da rivincita, spirito da Cittadella. Siamo andati quasi sempre sotto e abbiamo sempre rimediato. Abbiamo un’occasione per prenderci una rivincita quindi andremo a Cremona per passare il turno. Arbitro? Non mi è piaciuto“.

Giovanni Stroppa elogia lo spirito della Cremonese: “La prestazione di stasera ci dà molta fiducia, autostima e consapevolezza. Nelle altre partite non c’eravamo ancora, nonostante la qualità. Oggi si è visto carattere, soprattutto nelle esultanze, è stata la fotografia più bella. Abbiamo parlato molto questa settimana per tirare fuori qualcosa in più. Ora il mio pensiero è quello di vincere allo Zini, ma partiamo da questa partita. Abbiamo sbagliato qualcosa ma concesso poco al Cittadella, che ha giocato sui nostri errori. Questa sera sono soddisfatto sotto l’aspetto caratteriale. E’ stata una soddisfazione per me e per il gruppo, un gruppo molto equilibrato con qualità importanti, cono questo spirito potremo toglierci soddisfazioni. Ho una gestione meritocratica, qua chi va più forte gioca, anche perché gestisco giocatori importanti, quindi ben vengano le possibilità di scelta. Ora molti stanno crescendo, quindi magari vedrete anche nelle prossime partite più cambi“.

