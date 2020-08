Video/ Cittadella Frosinone (2-3 dts): highlights e gol. Nesta espugna il Tombolato!

Centoventi minuti di passioni ed emozioni in Cittadella Frosinone. Al Tombolato la squadra di Venturato se la gioca contro la formazione guidata da Nesta. La posta in palio è pesantissima, i pronostici imprevedibili. Il video dell’incontro ci mostra una pioggia di gol e tante occasioni, con le due squadre costrette ai tempi supplementari per trovare la vittoria. Dunque succede davvero di tutto in Cittadella Frosinone, coi veneti che affrontano da quinti in classifica l’ottava forza del campionato. All’ultimo respiro la vince la truppa di Nesta, brava a ribaltare una gara cominciata malissimo. Partono infatti con lo spirito giusto i veneti: Diaw mette la firma sul gol del vantaggio dopo cinque minuti di gioco, su calcio di rigore, poi prima dell’intervallo raddoppia con una spaccata perfetta. Il 2-0 scuote il Frosinone, che per rimettersi in carreggiata ha solo una soluzione: gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nel recupero del primo tempo Salvi segna il gol del 2-1, quindi il pareggio quasi immediato nella ripresa con un tiro a giro di Dionisi. Il 2-2 capovolge il morale del Cittadella, che viene trascinato ai supplementari da un Frosinone più arcigno. I protagonisti diventano i portieri, Bardi e Paleari, ma al centoventunesimo minuto è Ciano a salire in cattedra. La difesa di Venturato libera male, lasciando tempo e modo al giocatore ciociaro di affondare il Cittadella con un siluro devastante. E’ il gol del 3-2 finale che fa esultare Nesta. Grazie al successo ottenuto al Tombolato i ciociari avanzano al turno successivo dei playoff, dove sfideranno il Pordenone. “La squadra ha dimostrato grande cuore, siamo una squadra che quando ha l’acqua alla gola tira fuori grandi cose mentre è pericolosa quando è tranquilla”, ha detto mister Nesta al termine del match. “Sono contento per i ragazzi perché se lo meritano, anche quando abbiamo giocato male ce l’hanno messa tutta. Il calcio è questo a volte riesci a trovare qualcosa dentro che neanche conosci che magari l’ultima partita ti tira fuori e poi le cose capitano perché le cerchi”, riporta TMW.

IL TABELLINO

CITTADELLA-FROSINONE 2-3

MARCATORI: 5′ rig. Diaw, 45’+1′ Diaw (C), 45’+3′ Salvi, 51′ Dionisi, 121′ Ciano (F)

CITTADELLA (4-3-2-1): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone (46′ Frare), Benedetti; D’Urso (75′ Panico), Branca, Proia; Rosafio (81′ Stanco), Vita (75′ Iori); Diaw (116′ Camigliano).

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti (87′ Beghetto), Ariaudo, Krajnc; Paganini (87′ Ciano), Maiello (106′ Ardemagni), Haas, Salvi (106′ Zampano); Rohden; Dionisi (123′ Szyminski), Novakovich.

Ammoniti: Branca (C), Brighenti (F), Frare, Benedetti (C), Haas (F), Paleari (C), Dionisi (F)

