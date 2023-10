Video/ Cittadella Lecco (2-1) gol e highlights: Pittarello la ribalta! (1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CITTADELLA LECCO: LA PARTITA

Cittadella e Lecco, il tabellone segnava ancora uno 0-0, ma è emersa un’occasione rilevante per il Lecco con un tentativo di Caporale. Caporale, un giocatore chiave nella formazione del Lecco, ha cercato di sbloccare il punteggio con una mossa intraprendente. Ha ricevuto il pallone in una posizione promettente all’interno dell’area di rigore avversaria e ha cercato di capitalizzare su questa opportunità. Nonostante gli sforzi di Caporale, il portiere avversario o la difesa del Cittadella hanno presumibilmente risposto in modo efficace, mantenendo il risultato invariato. Questo episodio ha aggiunto tensione al primo tempo della partita mentre entrambe le squadre cercavano di prendere il comando nel corso dei primi venti minuti.

Cittadella e Lecco, il tabellone segnava un risultato di 0-1 con la rete del Lecco siglata da Ionita. Autore della rete decisiva, ha rappresentato una figura chiave per il Lecco durante questa fase cruciale della partita. Ha capitalizzato su un’opportunità d’attacco, dimostrando precisione e determinazione nell’inviare la palla in rete. Nonostante la pressione del Cittadella per pareggiare il punteggio, la difesa del Lecco e, presumibilmente, il portiere hanno resistito agli assalti avversari. La rete di Ionita ha influito significativamente sull’esito finale, regalando al Lecco la vittoria con il punteggio di 1-0. Questi ultimi venti minuti sono stati caratterizzati da tensione e suspense mentre entrambe le squadre cercavano di gestire la situazione in vista del fischio finale.

CITTADELLA LECCO, IL SECONDO TEMPO

Cittadella e Lecco, il punteggio rimaneva fisso a 0-1 a favore del Lecco, ma è emersa un’occasione significativa per la squadra di casa con un tentativo di Degli Innocenti. Degli Innocenti, con una manovra determinata, ha cercato di pareggiare il punteggio per il Cittadella. Ha ricevuto il pallone in una posizione promettente all’interno dell’area di rigore avversaria e ha cercato di capitalizzare su questa opportunità. Tuttavia, nonostante gli sforzi di Degli Innocenti, la difesa del Lecco o il suo portiere hanno presumibilmente risposto con efficacia, mantenendo la loro rete inviolata. Questo momento ha aggiunto un elemento di tensione alla partita, con il Cittadella che cercava di pareggiare e ribaltare il risultato iniziale.

Cittadella e Lecco, il risultato si è concluso con una vittoria per il Lecco per 2-1. Nel corso di questi istanti cruciali, Battistini del Lecco ha avuto un’occasione che avrebbe potuto incidere ulteriormente sulla partita. Battistini, con la sua determinazione, ha cercato di capitalizzare su un’opportunità d’attacco. Ha ricevuto il pallone in una posizione strategica all’interno dell’area di rigore avversaria e ha tentato di mettere a segno un gol decisivo. Tuttavia, nonostante gli sforzi di Battistini, la difesa del Cittadella o il suo portiere hanno presumibilmente risposto in modo efficace, mantenendo la propria porta inviolata. Nonostante l’occasione mancata, il Lecco ha comunque concluso la partita con un prezioso vantaggio di 1-0, dimostrando la determinazione nel garantirsi i tre punti.

CITTADELLA LECCO, IL TABELLINO

CITTADELLA: Kastrati E. (Portiere), Salvi A., Pavan N., Angeli M., Carissoni L. (dal 13′ st Giraudo F.), Vita A. (dal 31′ st Pandolfi L.), Branca S., Amatucci F. (dal 21′ st Carriero G.), Tessiore A. (dal 1′ st Maistrello T.), Magrassi A. (dal 1′ st Cassano C.), Pittarello F.. A disposizione: Danzi A., Kornvig E., Maniero L. (Portiere), Mastrantonio V., Rizza A., Saggionetto N., Sanogo A. Allenatore: Gorini E..

LECCO: Saracco U. (Portiere), Battistini M., Lemmens M., Caporale A., Guglielmotti D. (dal 31′ st Donati F.), Ionita A., Degli Innocenti D. (dal 12′ st Crociata G.), Sersanti A. (dal 30′ st Tenkorang J.), Lepore F., Novakovich A. (dal 21′ st Pinzauti L.), Buso N. (dal 21′ st Di Stefano L.). A disposizione: Agostinelli V., Bonadeo L. (Portiere), Celjak V., Eusepi U., Giudici L., Marrone L., Tordini M. Allenatore: Foschi L..

Reti: al 42′ st Pittarello F. (Cittadella) , al 44′ st Cassano C. (Cittadella) al 20′ pt Ionita A. (Lecco) .

Ammonizioni: al 27′ pt Carissoni L. (Cittadella), al 45’+4 pt Angeli M. (Cittadella), al 14′ st Salvi A. (Cittadella), al 20′ st Maistrello T. (Cittadella) al 3′ pt Novakovich A. (Lecco), al 14′ pt Caporale A. (Lecco), al 34′ pt Degli Innocenti D. (Lecco), al 17′ st Buso N. (Lecco).

Rigori sbagliati: al 11′ st Pittarello F. (Cittadella).

