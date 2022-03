Video/ Cittadella Monza (1-2) gol e highlights: Donnarumma sbaglia, Ciurria ringrazia

VIDEO CITTADELLA MONZA (1-2): COLPO CIURRIA NEL RECUPERO

Vincere una partita di calcio in nove contro undici? Si può, ci è riuscito il Monza in casa del Cittadella con i brianzoli che si sono imposti per 2 a 1 nonostante le espulsioni di Zopolato Neves e Donati che a inizio ripresa si fanno ammonire entrambi per la seconda volta e anticipano il loro rientro negli spogliatoi, lasciando nel guano i loro compagni di squadra. Con una decisione molto saggia, Stroppa arretra notevolmente il baricentro e sacrifica un attaccante (Gytkjaer) per aggiungere un difensore come Bettella, in questa maniera i padroni di casa non trovano più spazi per sfondare e in zona Cesarini vengono addirittura infilati in contropiede da Ciurria che approfitta dell’errore colossale di Donnarumma per involarsi in campo aperto e trafiggere Kastrati. Un’ingenuità clamorosa che potrebbe pesare tantissimo sul prosieguo di stagione dei veneti.

Video/ Parma Reggina (1-1) gol e highlights: Lombardi salva gli amaranto! (Serie B)

VIDEO CITTADELLA MONZA (1-2): LA PARTITA

Anche nel primo tempo non sono comunque mancate le emozioni al Tombolato con il Monza che si propone in avanti con Gytkjaer, l’attaccante danese vince il duello fisico con Del Fabro e si presenta davanti a Kastrati, decisivo il recupero di Pavan che gli sradica il pallone dai piedi un attimo prima di calciare. L’appuntamento con il gol è rimandato solamente di qualche minuto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Mazzitelli fa da sponda per Valoti che sul secondo palo non sbaglia e porta avanti i brianzoli. Successivamente il figlio d’arte prova a ricambiare il favore al numero 4 che strozza troppo il diagonale. Gli ospiti vanno di nuovo vicini al raddoppio con Mota Carvalho che non inquadra il bersaglio col destro, ma è il Cittadella a pareggiare i conti su un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Piccini per il fallo di Zopolato Neves su Pavan, e trasformato da Baldini che spiazza Di Gregorio. Nella ripresa, invece, gli uomini di Stroppa tornano definitivamente avanti nonostante la doppia inferiorità numerica.

Diretta/ Cremonese Brescia (risultato finale 2-1) video tv: Di Carmine allo scadere!

VIDEO CITTADELLA MONZA 1-2, IL TABELLINO

CITTADELLA-MONZA 1-2 (1-1)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Vita (66’ Varela), Pavan (86’ Antonucci), Branca; Baldini (76’ Laribi); Tounkara (76’ Tavernelli), Beretta. All. Edoardo Gorini.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Zopolato Neves, Sampirisi; Pereira, Barberis (85’ Antov), Mazzitelli, Valoti (75’ Ciurria), Molina; Gytkjaer (61’ Bettella), Mota Carvalho (75’ Mancuso). All. Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Marco Piccinini (Sez. di Forlì).

AMMONITI: 17’ Donati (M), 33’ Valoti (M), 40’ Zopolato Neves (M), 47’ Frare (C), 54’ Sampirisi (M), 62’ Vita (C), 68’ Mazzitelli (M), 82’ Branca (C), 88’ Mattioli (C), 90’+5’ Ciurria (M).

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: Cremonese vince il derby e va in vetta!

ESPULSI: 54’ Zopolato Neves (M) per somma di ammonizioni, 58’ Donati (M) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 14’ Valoti (M), 38’ rig. Baldini (C), 90’+3’ Ciurria (M).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CITTADELLA MONZA 1-2



© RIPRODUZIONE RISERVATA