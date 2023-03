Video/ Cittadella Palermo (3-3) gol e highlights: quante emozioni al Tombolato!

VIDEO CITTADELLA PALERMO (3-3): PAREGGIO E SPETTACOLO!

Cittadella-Palermo 3-3 è stata di gran lunga la partita – tra quelle in programma alle ore 14 di sabato – più spettacolare e ricca di emozioni della 29^ giornata di Serie B. Pur dovendo rinunciare a uno dei suoi uomini migliori, vale a dire Crociata, la squadra di Gorini sblocca subito la contesa grazie al primo gol in campionato di Maistrello che trafigge Pigliacelli con un gran sinistro in girata. I padroni di casa battono il ferro finché è caldo con Mastrantonio che si ritrova tra i piedi la palla del raddoppio ma non ci crede abbastanza. I rosanero provano a rimboccarsi le maniche, Verre chiama lo schema dalla bandierina del calcio d’angolo ma Brunori sul secondo palo sbaglia completamente il controllo e si trascina la sfera sul fondo.

Dall’altra parte Šarić travolge Mastrantonio all’interno dell’area di rigore, l’arbitro Massimi indica il dischetto e dagli undici metri Antonucci festeggia nel migliore dei modi il suo 24^ compleanno firmando la rete del raddoppio che sembra congelare la partita. Sembra, perché gli ospiti ritornano in partita grazie all’ingenuità di Carriero che scalcia Verre, il VAR lo inchioda e dal dischetto si presenta Di Mariano che la piazza sotto la traversa e accorcia le distanze. Il Cittadella potrebbe tornare a +2 con Mastrantonio che trova un grandissimo Pigliacelli, e sul ribaltamento di fronte successivo Brunori pareggia i conti con una rovesciata da applausi.

VIDEO CITTADELLA PALERMO: IL SECONDO TEMPO

Il numero 9 di Corini – allontanato dall’area tecnica dopo averne dette quattro al suo quasi omonimo Gorini – deve però alzare bandiera bianca per un problema fisico, al suo posto entra Tutino che non riesce a lasciare il segno sulla partita che continua a regalare colpi di scena. Vita si infortuna nell’azione in cui grazia letteralmente Pigliacelli sparando alle stelle da pochi passi, successivamente il portiere dei rosanero salva su Branca (che poi si farà cacciare via per un pestone ai danni del nuovo entrato Segre) e tiene il risultato in parità. Soleri aspetta il momento giusto per servire l’accorrente Di Mariano che segna un rigore in movimento e fa doppietta.

Il ribaltone degli ospiti viene cancellato proprio da Maistrello che a un quarto d’ora dal novantesimo salta più in alto di tutti e gonfia nuovamente la rete con un gran colpo di testa. Finale thrilling con Bettella che tocca il pallone con la mano all’interno dell’area di rigore, sarebbe il secondo penalty a favore della compagine veneta ma viene cancellato per una segnalazione di fuorigioco che salva il Palermo dal 9^ ko in campionato. La zona play-off resta comunque alla portata della neopromossa mentre il Cittadella non riesce ad allontanarsi in maniera definitiva dai bassifondi della classifica.

VIDEO CITTADELLA PALERMO 3-3, IL TABELLINO

CITTADELLA-PALERMO 3-3 (2-2)

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Mattioli, Del Fabro, Frare (46’ Perticone), Giraudo; Carriero (71’ Felicioli), Branca, Mastrantonio (82’ Danzi); Vita (48′ Magrassi); Antonucci (82’ Embalo), Maistrello. All. Edoardo Gorini.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Di Mariano (69’ Valente), Šarić (69’ Segre), Gomes, Verre (78’ Damiani), Aurelio; Soleri (79’ Vido), Brunori (46’ Tutino). All. Eugenio Corini.

ARBITRO: Luca Massimi (Sez. di Termoli).

AMMONITI: 35’ Carriero (C), 37’ Šarić (P), 39’ Branca (C), 77’ Verre (P), 90’+4’ Giraudo (C).

ESPULSO: 86’ Branca (C) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 4’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 3’ e 74’ Maistrello (C), 23’ rig. Antonucci (C), 33’ rig. e 64’ Di Mariano (P), 45’+2’ Brunori (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CITTADELLA PALERMO











