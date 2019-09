Video/ Cittadella Pescara (2-1): highlights e gol, Diaw decisivo (Serie B)

Vittoria molto importante quella conquistata dal Cittadella al Tombolato nella quinta giornata di Serie B: il video di Cittadella Pescara ci racconta di una sfida finita con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa grazie al gol immediato di Vita al secondo minuto di gioco e poi di Diaw al 28’ minuto del secondo tempo, vanificando il temporaneo pareggio del Pescara che aveva trovato la via della rete con Machin al terzo minuto della ripresa. Il Cittadella in questo modo sale a quota sei punti, migliorando una situazione che non era onestamente esaltante per i veneti di mister Venturato. Brutta frenata invece per il Pescara di Zauri, che si ferma a sette punti e vede allontanarsi la vetta della graduatoria. Nella prossima giornata il Cittadelal tornerà in campo sabato contro la Juve Stabia, il Pescara invece già nell’anticipo di venerdì sera contro il Crotone. CLICCA QUI PER IL VIDEO CITTADELLA PESCARA (2-1): GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO CITTADELLA PESCARA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Cittadella Pescara, giustamente è stato Davide Diaw il protagonista dell’intervista di DAZN, che ha sentito il match winner della partita di Serie B: “Era una partita difficilissima contro una squadra forte – ha detto Diaw -. Siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio, abbiamo dormito un po’ all’inizio del secondo tempo ed infatti ci hanno punti, siamo stati bravi a battagliare e portare a casa il risultato che per noi è importantissimo. Sul gol sono stato bravo a trovare la porta, sono contento per il gol ma la vittoria era fondamentale per il nostro percorso. Tutti dobbiamo cercare di dare una mano nei momenti di difficoltà, sappiamo che non sarà un campionato facile ma dobbiamo continuare con questo spirito. Il campionato è lungo, sono soddisfatto ma non mi accontento. Non mi sento il leader, faccio parte di un gruppo dove tutti hanno lo stesso peso”.

