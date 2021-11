Video/ Cittadella Pisa (2-0): gol e highlights, i toscani sono in crisi (Serie B)

VIDEO CITTADELLA PISA (2-0): I TOSCANI SONO IN CRISI

Allo Stadio Piercesare Tombolato il Cittadella supera il Pisa per 2 a 0: andiamo dunque a studiare il video di Cittadella Pisa, partita valida per la 12^ giornata di Serie B, per scoprire quanto accaduto nel match che ancora una volta fa registrare uno stop per la ex capolista, che non sa più vincere e rischia di farsi assorbire dal gruppo. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Gorini provano ad affacciarsi subito in avanti al 3′ quando la conclusione di Okwonkwo finisce abbondantemente fuori rispetto allo specchio della porta avversaria.

Diretta/ Cittadella Pisa (risultato finale 2-0): ben tre espulsioni per i toscani!

Gli ospiti allenati dal tecnico D’Angelo replicano all’8′ con lo spunto di Marin respinto in corner da Kastrati che evita il peggio pure sul tiro-cross di Mastinu al 10′. I minuti scorrono sul cronometro e nel finale del primo tempo i veneti colgono la traversa al 34′ con un tiro di Vita deviato forse da un difensore su un’azione insistita. Al 39′ i toscani rimangono in inferiorità numerica a causa del cartellino rosso diretto rimediato da Nagy, colpevole di un brutto fallo su Okwonkwo lanciato in porta ma il Citta non ne approfitta subito centrando di nuovo la traversa al 45′ con Baldini.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: pari scintillante allo Scida!

VIDEO CITTADELLA PISA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i granata ripartono nello stesso modo in cui avevano terminato la frazione di gioco precedente ovvero cogliendo un’altra traversa sul tiro-cross di Mattioli al 46′ ma riescono anche a passare in vantaggio al 47′ grazie alla rete messa a segno da Antonucci, su assist di Perticone. Nell’ultima parte dell’incontro i nerazzurri rimangono addirittura in otto uomini a causa dell’espulsioni rimediate al 59′ da Toure e, per doppia ammonizione, da Lucca al 68′. Ci pensa Baldini a trovare il gol del raddoppio definitivo nel recupero al 90’+1′, su suggerimento di Tavernelli. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Meraviglia, proveniente dalla sezione di Pistoia, oltre ad aver espulso Nagy e Toure con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Perticone, Benedetti e Baldini da un lato, Lucca, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Beruatto dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo dodicesimo turno del campionato cadetto permettono al Cittadella di salire a quota 19 nella classifica della Serie B mentre il Pisa non si muove, rimanendo fermo con i suoi 22 punti.

Diretta/ Crotone Monza (risultato finale 1-1): Donsah pareggia i conti all'85'!

VIDEO CITTADELLA PISA: IL TABELLINO

Cittadella-Pisa 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 47′ Antonucci(C); 90’+1′ Baldini(C).

Assist: 47′ Perticone(C); 90’+1′ Tavernelli(C).

CITTADELLA (4-3-1-2) – Kastrati; Mattioli, Perticone, Adorni, Benedetti(77′ Donnarumma); Vita(77′ Mazzocco), Pavan, Branca(88′ Mastrantonio); Antonucci(70′ Beretta); Okwonkwo(88′ Tavernelli), Baldini. All.: Gorini.

PISA (4-3-1-2) – Nicolas; Hermansson(86′ Masucci), Leverbe, Caracciolo, Beruatto(65′ Birindelli); Touré, Nagy, Mastinu(77′ Sibilli); Marin(86′ Piccinini); Lucca, Marsura(64′ De Vitis). All.: D’Angelo.

Arbitro: Francesco Meraviglia (sezione di Pistoia).

Ammoniti: 17′, 68′ Lucca(P); 22′ Beruatto(P); 45’+1′ Perticone(C); 55′ Benedetti(C); 58′ Baldini(C).

Espulsi: 39′ Nagy(P); 59′ Toure(P); 68′ Lucca(P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CITTADELLA PISA



© RIPRODUZIONE RISERVATA