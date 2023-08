Video/ Cittadella Reggiana (1-0) gol e highlights: Amatucci di nuovo decisivo! (Serie B, 19 agosto 2023)

VIDEO CITTADELLA REGGIANA 1-0

Il fischio d’inizio dell’arbitro Rutella segna l’avvio della sfida tra Cittadella e Reggiana. Entrambe le squadre hanno brillato in Coppa Italia superando avversari di categoria superiore come Empoli e Monza, e questa sera sono determinate a fare bella figura all’esordio in campionato. I padroni di casa mostrano subito i denti con un’azione di Pittarello, ma gli ospiti si rifugiano in calcio d’angolo; nell’azione successiva Varela fa guadagnare un’ammonizione ad Amatucci. Dopo quindici minuti, occasione per Carissoni che calcia in maniera imprecisa. Il primo tempo al Tombolato sembra destinato a chiudersi su un magro 0-0, ma allo scadere del recupero ecco il guizzo di Amatucci che bagna il suo esordio tra i cadetti con un gol da tre punti.

Il secondo tempo si apre con qualche scintilla: il direttore di gara sorvola su un contatto nell’area di rigore della Reggiana che fatica a reagire e a rendersi pericolosa dalle parti di Kastrati. A metà della ripresa, Fiamozzi commette fallo di mano, in un primo momento il fischietto di Enna decreta il calcio di rigore ma la revisione VAR scagiona il terzino poiché il pallone sbatte prima sulla coscia e poi sul braccio, da regolamento questi tocchi non vengono mai puniti. Nel finale di partita, la formazione allenata da Nesta finalmente si scuote e inizia a premere. Lanini prova a pareggiare su punizione, ma il suo tiro è respinto dalla barriera, sulla ribattuta ci prova Cigarini che non inquadra il bersaglio. In contropiede l’undici di Gorini sfiora il colpo del KO con il nuovo entrato Pandolfi che tutto solo davanti a Bardi lo grazia sciupando malamente il match point. Nonostante ciò, il risultato finale non cambia: 1-0 per il Cittadella, che inizia il campionato nel migliore dei modi.

VIDEO CITTADELLA REGGIANA 1-0, IL TABELLINO

CITTADELLA-REGGIANA 1-0 (1-0)

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero (73’ Mastrantonio), Branca, Amatucci (65’ Tessiore); Vita (85’ Kornvig); Pittarello (65’ Pandolfi), Magrassi (85’ Maistrello). All. Edoardo Gorini.

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo (80’ Guglielmotti); Portanova (83’ Vergara), Cigarini, Bianco; Girma (46’ Nardi); Pettinari (71’ Pettinari), Varela (46’ Lanini). All. Alessandro Nesta.

ARBITRO: Daniele Rutella (Sez. di Enna).

AMMONITI: 5’ Amatucci (C), 7’ Girma (R), 28’ Carissoni (C), 35’ Branca (C), 45’ Cigarini (R), 74’ Bianco (R).

RECUPERO: 3’ pt, 7’ st.

MARCATORI: 45’+3’ Amatucci (C).

