Video/ Cittadella Salernitana (0-0) highlights. Un legno per parte! (Serie B)

Non ci sono gol nel video con gli highlights di Cittadella-Salernitana 0-0 che assieme a Venezia-Lecce rappresentava il piatto forte della ventinovesima giornata di Serie B che si è disputata in mezzo alla settimana. In virtù di questo pareggio la squadra di Castori perde contatto dal Monza che resta da solo al secondo posto in classifica e si vede scavalcata anche dai salentini che si sono aggiudicati lo scontro diretto con i lagunari. Non cambia invece la situazione per gli uomini di Venturato che restano in sesta posizione e rimangono un cliente scomodo per tutti quelli che puntano ai play-off, ma di certo non mancano i rimpianti per il Citta che a tempo praticamente scaduto colpisce il palo interno con Proia, servito impeccabilmente da D’Urso che aveva ubriacato tre difensori avversari e confezionato un assist monumentale per il centrocampista fermato solamente dal legno che nega i tre punti ai padroni di casa. Gli ospiti invece scheggiano la traversa nella prima frazione di gioco con il colpo di testa di Bogdan, il difensore croato dimostra di essere ancora carente in fase difensiva con un buco che per poco non manda in porta Ogunseye che pecca di egoismo e calcia addosso a Belec invece di servire Baldini che non se lo filava nessuno. Nella ripresa il portiere sloveno alza ulteriormente il suo voto in pagella opponendosi a Gargiulo che resta così fermo a quota 7 nella classifica marcatori.

VIDEO CITTADELLA SALERNITANA 0-0, LE DICHIARAZIONI

Tanto amaro in bocca per la vittoria soltanto sfiorata allo scadere, come si evince dalle parole di Manuel Iori: “E’ stata una partita dura contro degli avversari molto forti che non ti lasciano giocare, si affidano ai contropiedi per farti male e sono micidiali sui calci piazzati. Siamo stati bravissimi a concedergli poche chance ma non altrettanto nel concretizzare le occasioni che abbiamo creato nel finale. Ci portiamo a casa una prestazione tosta, gagliarda, maturata in uno scontro diretto per i primi posti della classifica, per cui va bene così. Adesso dobbiamo pensare alla SPAL che arriva da un momento complicato e ha appena cambiato allenatore. Non siamo preoccupati ma dobbiamo prepararla bene, pensiamo a recuperare energie per farci trovare pronti sabato prossimo. Il nostro punto di forza? La voglia di lottare su ogni singolo pallone, a costo della vita. Il nostro punto debole? Meglio se non lo dico”.

VIDEO CITTADELLA SALERNITANA 0-0, IL TABELLINO

CITTADELLA-SALERNITANA 0-0

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Ghiringhelli (46’ Benedetti), Camigliano, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, D’Urso; Baldini (69’ Rosafio), Gargiulo; Ogunseye. All. Roberot Venturato.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi (74’ André Anderson), Jaroszynski (74’ Durmisi); Gondo (61’ Tutino), Djuric (82’ Kristoffersen). All. Fabrizio Castori.

ARBITRO: Gianluca Manganiello (Sez. di Pinerolo).

AMMONITI: 57’ Iori (C), 59’ Gyomber (S), 65’ Adorni (C), 70’ Jaroszynski (S), 79’ André Anderson (S).

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

VIDEO CITTADELLA SALERNITANA 0-0, HIGHLIGHTS

