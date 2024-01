Video/ Cittadella Sampdoria (1-2) gol e highlights: rimonta esterna con Ghilardi! (Serie B, 28 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA SAMPDORIA: LA SINTESI

Allo Stadio Piercesare Tombolato la Sampdoria supera in trasferta ed in rimonta il Cittadella per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Gorini si affacciano in zona offensiva verso il 6′ con una conclusione di Branca finita alta sopra la traversa e gli ospiti allenati dal tecnico Pirlo replicano al 9′ con un tiro al volo fuori misura provato da Kasami. I minuti scorrono sul cronometro ed i veneti continuano a spingere mancando il bersaglio con Salvi al 14′. Sul fronte opposto i liguri non combinano di meglio con il colpo di testa di Benedetti intorno al 27′.

Nel secondo tempo i granata ripartono forte ed infatti riescono a passare in vantaggio al 53′ grazie alla rete messa a segno da Pandolfi, su assist del suo compagno Branca. Nell’ultima parte dell’incontro i blucerchiati trovano il gol del pari al 60′ per merito di Giordano, liberato da De Luca, e completano il sorpasso al 68′ con il gol di Ghilardi, autore di un colpo di testa vincente sulla punizione battuta da Depaoli.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Fourneau, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Branca, Salvi, Pandolfi e Carriero da un lato, Gonzalez e Ghilardi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiduesimo turno del campionato cadetto permettono alla Sampdoria di salire a quota 26 nella classifica della Serie B mentre il Cittadella non si muove, rimanendo fermo a 36 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA SAMPDORIA: IL TABELLINO

Cittadella-Sampdoria 1 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 53′ Pandolfi(C); 60′ Giordano(S); 68′ Ghilardi(S).

Assist: 53′ Branca(C); 60′ De Luca(S); 68′ Depaoli(S).

CITTADELLA (4-3-1-2) – Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Giraudo; Carriero, Tessiore, Vita; Branca; Pandolfi, Pittarello. Allenatore: Gorini.

SAMPDORIA (4-3-2-1) – Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Giordano, Yepes, Kasami; Benedetti, Alvarez; De Luca. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Francesco Fourneau (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 20′ Branca(C); 37′ Salvi(C); 38′ Gonzalez(S); 55′ Pandolfi(C); 55′ Carriero(C); 80′ Ghilardi(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA SAMPDORIA













