Torna alla vittoria il Sassuolo di Fabio Grosso che batte un buon Cittadella continuando inarrestabile la sua corsa verso il ritorno in Serie A. A sbloccare il match dopo appena 15′ ci pensa Mulattieri, al ritorno da titolare, che approfitta di un pallone vagante in seguito ad un contrasto in area fra Carissoni e Volpato. Probabilmente sarebbe scaturito un rigore, ma Mulattieri archivia la pratica sfruttando la regola del vantaggio e portando avanti i suoi. Dopo il gol subito il Cittadella tenta la reazione e riesce per un po’ a mettere alle strette la strada di Fabio Grosso. Prima un sinistro al volo di Okwonkwo mette a dura prova Moldovan, poi poco dopo Vita di testa spara fuori. Grazie ad una difesa attenta anche le incursioni di Berardi, Volpato e Mulattieri non sortiscono gli effetti sperati e l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-1.

Ma proprio dopo il miglior momento del Cittadella arriva la doccia fredda per la squadra veneta. Infatti poco secondi dopo l’inizio del secondo tempo Domenico Berardi propizia il raddoppio per gli emiliani. Volpato serve il capitano neroverde che tira e, complice la deviazione di Masciangelo, manda fuori giri il portiere granata Kastrati. Uno 0-2 che taglia le gambe alle speranze del Cittadella che per svoltare il match si affida ai cambi. Ma sopra di due reti ora è il Sassuolo a dettare i ritmi della partita, rendendosi più volte pericoloso con Pierini. Il gol del Cittadella arriva quando i giochi sembrano ormai fatti. Al 90′ infatti Tronchin insacca un gol della bandiere che riaccende delle flebili speranze nella squadra veneta. Il Sassuolo però non si fa sorprendere, mantiene il gol di vantaggio e mette in cassaforte tre punti capitali.

