VIDEO CITTADELLA SPEZIA, GOL E HIGHLIGHTS: OSPITI CORSARI

Diventano tre le vittoria in fila dello Spezia che continua ad inseguire Sassuolo e Pisa per un posto che potrebbe valere la promozione diretta. I liguri vincono agilmente in casa di un Cittadella opaco e mai realmente in partita, che ora deve iniziare guardarsi le spalle. Una vittoria netta e cercata, con lo Spezia che ha preso in mano le redini del match fin dal principio. Un assalto che ha dato i suoi frutti al 20′, quando Vignali stampa un sinistro bomba all’incrocio dei pali aprendo le marcature. Ma non è finita, poco dopo un pasticcio difensivo favorisce gli ospito con Carissoni che infila maldestramente il pallone nella propria rete mandando lo Spezia negli spogliatoi sullo 0-2.

Acquisito un rassicurante vantaggio i liguri nel secondo parziale possono permettersi di gestire. Lasciano così al Cittadella il pallino del gioco che le prova tutto per rimontare, con scarsi risultati. Tra le fila degli spezzini entra anche il nuovo arrivato Lapadula che al 25′ sfiora anche la prima rete, sventata da un miracoloso Maniero. Vince così in scioltezza lo Spezia consolidando ancora di più il terzo posto in campionato.

VIDEO CITTADELLA SPEZIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS