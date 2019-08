Video/ Cittadella Spezia (0-3): highlights e gol. Grande successo ligure (Serie B)

Lo Spezia vince in casa del Cittadella grazie ad un tris firmato da Ricci, Galabinov e Mora. Inizia il match e Diaw subito si accende e calcia con il destro, arriva in ritardo Panico che manca la deviazione decisiva. Manuel Iori su calcio di punizione e prova a sorprendere la barriera, conclusione rasoterra che non va a segno. Primo cartellino giallo della sfida per il Cittadella, fallo tattico di Davide Adorni che abbatte Vignali. Gioca di sponda Galabinov per l’arrivo a rimorchio di Gyasi al limite dell’area di rigore, destro che impatta ma la sfera si impenna e termina ampiamente alta rispetto alla porta di Paleari. La prima frazione termina con poche emozioni e zero gol. La ripresa invece regala subito emozioni importanti. Mora serve in area di rigore per Galabinov che vede lo scatto di Federico Ricci e lo serve con il tocco sotto con l’ex Benevento che non sbaglia solo davanti a Paleari. Cinque minuti dopo Gyasi serve da terra Galabinov che con una girata fulmina il portiere avversario. Un gol che piega le gambe ai padroni di casa. Arriva il tris dello Spezia che chiude la gara. Mora e Ricci scambiano, Iori respinge su Mora che trova il tris. Sono cinque i minuti di recupero concessi dal direttore di gara dove Galabinov sfiora il quarto gol in contropiede ma il colpo di testa termina sula traversa. Una vittoria netta da parte dello Spezia in casa del Cittadella.

LE STATISTICHE

Colpo gobbo dello Spezia in casa del Cittadella grazie alle reti di Ricci, Galabinov e Mora. Andiamo a scoprire le statistiche del match. Sono stati ben 507 i passaggi messi insieme dai liguri contro i 395 del Cittadella. I padroni di casa hanno messo in mezzo ben 22 cross senza trovare il gol, mentre lo Spezia ha scodellato sette traversoni. Vita e Ricci, con sei e due cross, sono stati i più attivi sulle fasce. Mentre Vita, cinque corner battuti, e Ricci sono stati protagonisti dalla bandierina. Galabinov, oltre al gol, ha fornito anche un assist vincente per i compagni. Grande vittoria quindi per lo Spezia in casa del Cittadella che ha faticato tantissimo senza mai entrare realmente in partita. Lo Spezia inizia quindi alla grande il suo campionato mentre il Cittadella deve registrare molto nella fase difensiva.

VIDEO CITTADELLA SPEZIA, HIGHLIGHTS E GOL

© RIPRODUZIONE RISERVATA