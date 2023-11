Video/ Cittadella Sudtirol (2-1) gol e highlights: veneti in zona play-off (Serie B, 25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA SUDTIROL: LA SINTESI

Non si ferma più il Cittadella, che batte 2-1 il Südtirol e prosegue la sua striscia vincente salendo sempre più in alto in classifica, in zona playoff. Match subito nel vivo: all’11’ la prima occasione biancorossa, Casiraghi dalla sinistra mette un pallone in mezzo all’area per la testa di Merkaj, che si inserisce e mette fuori di pochissimo. Il Cittadella non fa molto nei primi venti minuti ma al 24′ passa in vantaggio quasi a sorpresa: Cassano tenta la conclusione, ma finisce con il servire un assist a Pandolfi, bravo a segnare il suo secondo gol consecutivo e a fulminare Poluzzi, che non ha scampo. In apertura di ripresa il Südtirol attacca furiosamente e l’arbitro concede un calcio di rigore per un fallo di mano di Danzi: il Var, però, fa tornare Fourneau sui propri passi.

Ma è solo questione di poco e al 12′ il Südtirol trova il pareggio: Cagnano scende sulla corsia esterna, innesco perfetto per Casiraghi che entra in area e scarica un tiro imprendibile per Kastrati. La gioia biancorossa, tuttavia, dura poco: Gorini indovina ancora una volta il cambio giusto e Pittarello, appena entrato, segna il 2-1 sfruttando nella maniera migliore un’azione da calcio d’angolo. Lo stesso Pittarello, due minuti dopo, potrebbe segnare pure il 3-1, ma stavolta la mira è sbagliata. Finale senza affanni, con il Südtirol che non riesce a creare pericolosi alla porta di Kastrati.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA SUDTIROL: IL TABELLINO

CITTADELLA – Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita (C), Danzi (36′ st Frare), Carriero (17′ st Amatucci); Cassano (36′ st Magrassi); Maistrello (17′ st Pittarello), Pandolfi (24′ st Baldini). A disposizione: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Kornvig, Rizza, Giraudo. Allenatore: Gorini

SUDTIROL – Poluzzi; Giorgini, Ghiringhelli (38′ st Cisco), Masiello, Davi (1′ st Cagnano); Peeters (1′ st Ciervo), Tait (C), Broh (38′ st Lunetta), Casiraghi; Pecorino (22′ st Odogwu), Merkaj. A disposizione: Drago, Arlanch, Cuomo, Rauti, Shiba, Lonardi. Allenatore: Bisoli

Arbitro: Fourneau della sezione di Roma 1

Reti: 24′ pt Pandolfi, 11′ st Casiraghi, 21′ st Pittarello

Ammoniti: Peeters, Carissoni, Casiraghi, Pandolfi, Baldini, Masiello.

