Video/ Cittadella Ternana (2-2) gol e highlights: Sorensen acciuffa il pari! (Serie B, 7 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA TERNANA: LA SINTESI

Allo Stadio Piercesare Tombolato le squadre di Cittadella e Ternana si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Gorini partono forte cogliendo la traversa subito al 5′ con Cassano ma gli ospiti allenati da mister Lucarelli rispondono riuscendo a passare in vantaggio immediatamente all’8′ grazie alla rete messa a segno da Falletti, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per il fallo di mano sul tiro di Luperini.

I veneti reagiscono trovando il pareggio già al 10′ per merito di Maistrello, su assist di Vita. I minuti scorrono sul cronometro ed i granata, dopo aver centrato una nuova traversa con Vita al 19′, insistono passando avanti al 29′ con il gol realizzato da Cassano. Nel secondo tempo il Citta prova ad allungare al 47′ con la giocata di Maistrello disinnescata da un attento Iannarilli tra i pali. Sul fronte opposto Distefano non combina di meglio al 50′, complice il disturbo del suo collega Raimondo.

Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Sorensen a ripristinare definitivamente l’equilibrio con il gol dell’85’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Niccolò Baroni, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Vita e Branca tra i padroni di casa. Il punto conquistato in questo nono turno del campionato cadetto permette al Cittadella di salire a quota 13 ed alla Ternana di portarsi a 6 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CITTADELLA TERNANA: IL TABELLINO

Cittadella-Ternana 2 a 2 (p.t. 2-1)

Reti: 8′ RIG. Falletti(T); 10′ Maistrello(C); 29′ Cassano(C); 85′ Sorensen(T).

Assist: 10′ Vita(C).

CITTADELLA (4-3-1-2) – Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Maistrello, Pittarello. A disposizione: Maniero, Mastrantonio, Pandolfi, Amatucci, Magrassi, Kornvig, Tessiore, Saggionetto, Danzi, Rizza, Sanogo, Baldini. Allenatore: Gorini.

TERNANA (3-5-2) – Iannarilli; Diakité, Capuano, Celli; Casasola, Luperini, Labojko, Falletti, Corrado; Distefano, Raimondo. A disposizione: Vitali, Brazao, Sorensen, Alba Ramos, De Boer, Mantovani, Favasuli, Travaglini, Lucchesi, Dionisi, Pyyhtia. Allenatore: Lucarelli.

Arbitro: Niccolò Baroni (sezione di Firenze).

Ammoniti: 57′ Vita(C); 60′ Branca(C).

