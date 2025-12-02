Video Cittadella Union Brescia che racconta la sfida valevole per il girone A di Lega Pro. Cronaca e migliori azioni della sfida.
VIDEO CITTADELLA UNION BRESCIA: PAREGGIO!
Video Cittadella Union Brescia che racconta una partita molto equilibrata. Parte meglio la squadra granata con la grande azione sulla fascia sinistra di Amatucci che trova in mezzo Castelli che non impatta al meglio. Redolfi per poco non spedisce in rete un pallone al termine di una mischia all’interno dell’area di rigore. Gatti e Silvestri prima si iscrivono nel tabellino dei cattivi per un cartellino giallo e poi si rendono pericolosi in gara. Gatti salva sulla conclusione quasi a botta sicura mentre il difensore palermitano di testa svetta più in alto di tutti, ma non inquadra la porta. Sale in cattedra Balestrero che nel corso della prima frazione sfiora la rete con un destro rasoterra alla sinistra di Zanellati.
Nella seconda frazione succede di tutto: Gori prima salva tutto con una bellissima parata poi il direttore di gara prima convalida e poi annulla due reti. Una per parte con proteste da ambo i lati con Zennero e Rizza che strozzano in gola l’urlo del gol. Nel finale il Cittadella si porta in vantaggio con Rabbi per poi venire recuperata dalla rete di Vido che spacca la porta.