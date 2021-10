Video “Click to pray 2.0″/ App per pregare con Papa Francesco in 7 lingue

Un’app per pregare con Papa Francesco: questa è l’iniziativa di “Rete Mondiale di Preghiera del Papa”, che ha proposto una nuova versione di “Click to Pray 2.0“. Essa “aiuta a pregare per le sfide dell’umanità e della missione della Chiesa e viene offerta come proposta di preghiera per il processo sinodale”. Si tratta di un’app che offre orari di preghiera col Papa. Sette le lingue disponibili: spagnolo, inglese, portoghese, italiano, francese, tedesco e cinese tradizionale.

