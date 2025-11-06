Video Club Brugge Barcellona (risultato finale 3-3) gol e highlights della gara valida per la quarta giornata della Champions League 2025/2026.
VIDEO CLUB BRUGGE BARCELLONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Al Jan Breydel Stadion di Bruges finisce con un inaspettato pareggio per 3 a 3 la sfida tra il Club Brugge ed il Barcellona. Nel primo tempo gli uomini allenati da mister Hayen colgono di sorpresa i catalani spezzando infatti l’equilibrio iniziale subito al 6′ grazie al gol firmato da Tresoldi, su suggerimento di Forbs.
Tuttavia, la squadra guidata dal tecnico Flick reagisce prontamente all’8′ siglando la rete dell’immediato pareggio con Ferran Torres, su assist di Fermin Lopez che al 12′ non inquadra lo specchio della porta così come fa anche Rashford. L’ottimo Forbs riporta i nerazzurri in vantaggio al 17′ segnando in contropiede con l’aiuto di Tzolis. Il Barça torna ad inseguire il pari centrando quindi la traversa al 27′ con un tentativo di Koundé e non ha maggior fortuna al 45′ il suo compagno Ferran Torres.
In apertura di secondo tempo al 49′ Seys non trova più impreparato l’ex juventino Szczesny ma nemmeno il suo collega Jackers si lascia battere da Yamal al 52′. Nel finale Eric Garcia colpisce a sua volta la traversa all’ora di gioco e Lamine Yamal sistema la mira firmando un gol al 61′ quando viene smarcato da Fermin Lopez.
Sul fronte opposto Forbs cerca il bis al 64′ e lo firma al 65′ su passaggio di Vanaken con un pallonetto e Jackers evita il peggio al 69′ su Yamal prima che il direttore di gara corregga la sua decisione di assegnare un penalty per fallo di Balde grazie alla revisione dell’azione al VAR.
Sempre Yamal propizia l’autogol di Tzolis al 77′ e Vermant si dispera vedendosi annullare la rete dell’eventuale vittoria al 90’+1′ per un fallo in attacco. Questo pari assegna un punto sia al Club Brugge che al Barcellona nella quarta giornata della Champions League 2025/2026. I belgi salgono a quota quattro in classifica generale mentre gli spagnoli arrivano invece a sette punti in graduatoria.