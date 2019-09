Video/ Cluj Lazio (2-1): highlights e gol, tonfo biancoceleste (Europa League)

Brutto esordio in Europa League per la Lazio, che perde per 2-1 sul campo del Cluj. Potremo dunque vedere, nel video di Cluj Lazio, i gol e gli highlights di questa vittoria in rimonta dei padroni di casa rumeni sui biancocelesti di Simone Inzaghi. La Lazio infatti era passata in vantaggio per prima con il gol di Bastos al 25’ minuto del primo tempo, ma già prima del riposo ecco il pareggio del Cluj su calcio di rigore segnato da Deac al 41’ minuto. Nella ripresa poi il Cluj completa la rimonta con il gol di Omrani al 75’ che decreta la sconfitta della Lazio, il cui cammino nel girone E della Europa League 2019-2020 si fa subito in salita. Cinque giocatori sono stati ammoniti: il portiere Arlauskis e Mike nel Cluj, mentre per la Lazio sono stati sanzionati Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Cataldi. Nella seconda giornata, fra due settimane, avremo Lazio Rennes e Celtic Cluj. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CLUJ LAZIO: GOL E HIGHLIGHTS (da Uefa Europa League)

VIDEO CLUJ LAZIO: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Cluj Lazio, l’allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi si è presentato in sala stampa e ha spiegato così l’amara sconfitta dei suoi ragazzi parlando con gli inviati di Sky Sport: “Il risultato non ci sta, la sconfitta è immeritata. L’arbitro ha fischiato un calcio di rigore, viziato da un precedente fallo su Leiva. Ma se l’avessimo chiusa prima, non avremmo avuto da reclamare. Avremmo meritato di più, il ko ci dispiace ma il buon primo tempo ci deve far riflettere. Continuiamo a credere in ciò che facciamo, ma dobbiamo essere più concreti nella finalizzazione per portare a casa le vittorie. Sono dispiaciuto per queste due sconfitte ma teniamo alta la testa: fra due giorni e mezzo c’è il Parma, faremo una grande gara”.

