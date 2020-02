Video/ Cluj Siviglia (1-1): highlights e gol. Lopetegui si accontenta del pari

Il video con gli highlights e i gol di Cluj Siviglia 1-1 contiene le fasi salienti della partita valevole per l’andata dei sedicesimi di Europa League. La squadra allenata dall’ex-ct delle Furie Rosse, Lopetegui, non va oltre un pareggio in Romania dove i padroni di casa sognano pure l’impresa quando Deac porta in vantaggio la formazione di Petrescu con un calcio di rigore assegnato tramite il VAR che punisce il braccio largo di Koundé non sanzionato in un primo momento dall’arbitro Aytekin. Serata non particolarmente felice per il fischietto turco che è stato costretto a ritardare di qualche minuto l’inizio della gara per un problema l’auricolare. Risolto l’inconveniente la palla comincia a rotolare con gli andalusi che sfiorano il gol con De Jong, al 21’ l’attaccante olandese chiama in causa Arlauskis che riesce in qualche modo a cavarsela, una dozzina di minuti più tardi è la traversa a fermare il numero 41 ospite e a salvare dallo svantaggio la squadra sponsorizzata da NTT Data. Accade tutto nella ripresa quando il Cluj la sblocca dal dischetto, i giocatori del Siviglia si rimboccano le maniche e a otto minuti dal novantesimo pareggiano i conti con En-Nesyri che riceve palla de Jong (prestazione sontuosa per lui) e la scaraventa in rete. Nel recupero il portiere lituano dice di no a Rony Lopes ed evita ai suoi una sconfitta che sarebbe stata beffarda e immeritata anche se i rojiblancos hanno preso l’iniziativa e fatto intravedere le azioni più interessanti. Giovedì prossimo al Sanchez Pizjuan si consumerà il secondo e ultimo atto della sfida con gli spagnoli ovviamente favoriti per il passaggio del turno, soprattutto se Suso tornerà quello dei vecchi tempi…

IL TABELLINO

CLUJ-SIVIGLIA 1-1 (0-0)

CLUJ (4-4-2): Arlauskis; Manea, Paulo Vinicius, Burca, Camora; Deac, Bordeianu, Djokovic, Paun (74’ Hoban); Traoré (83’ Rondon), Omrani (85’ Golofca). All. Dan Petrescu.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas (73’ En-Nesyri), Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Gudelj, Fernando; Suso (90’+1’ Vazquez), de Jong, Ocampos (78’ Rony Lopes). All. Julen Lopetegui.

ARBITRO: Deniz Aytekin (GER).

AMMONITI: Fernando (S), Reguilon (S).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 59’ Deac (C), 82’ En-Nesyri (S).

