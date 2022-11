Video/ Como Bari (1-1) gol e highlights: un rigore per parte, un punto a testa

VIDEO COMO BARI 1-1

Non capita tutti i giorni di assegnare tre calci di rigore in una sola partita, è successo all’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido che ha diretto Como-Bari, partita valevole per la 15^ giornata di Serie B che si è conclusa sul risultato finale di 1-1. Il primo penalty della gara viene assegnato al 24’ quando Folorunsho travolge Iovine, Cerri si fa deviare sul palo da Caprile il tiro dagli undici metri, sulla ribattuta arriva il tap-vincente di Blanco – subentrato all’infortunato Parigini – ma il gol viene annullato poiché ci sono un paio di giocatori della squadra di Longo che sono entrati troppo presto in area. A ridosso della pausa Pucino tocca la sfera con il braccio largo, Cerri si presenta nuovamente dal dischetto e stavolta non sbaglia portando momentaneamente avanti i lariani. Nella ripresa però è Arrigoni a commettere un’ingenuità colossale allargando troppo il gomito, i galletti non perdonano con Botta che la piazza all’angolino e non lascia scampo a Ghidotti.

Quarto pareggio consecutivo per la squadra di Mignani che non vince dallo scorso 8 ottobre, la promozione diretta sta cominciando a diventare un miraggio per il Bari che in questo periodo dovrà per forza di cose fare i conti con l’assenza di Cheddira, convocato dalla nazionale del Marocco per il mondiale in Qatar. La sua assenza si sente eccome, Antenucci non può fare reparto da solo a 38 anni e Scheidler non è decisamente all’altezza dell’attuale capocannoniere del campionato cadetto. Va decisamente peggio al Como che era partito con ben altre ambizioni e alla 14^ giornata si ritrova al terzultimo posto in classifica, in piena bagarre per non retrocedere quando la dirigenza indonesiana dei fratelli Hartono aveva fatto investimenti molto importanti per far compiere ai lariani il salto di qualità che serve per puntare alla massima categoria. Longo non è ancora riuscito a dare quel valore aggiunto che nel 2018 gli aveva permesso di riportare in Serie A il Frosinone.

VIDEO COMO BARI 1-1, IL TABELLINO

COMO-BARI 1-1 (1-0)

COMO (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali (56’ Ioannou), Solini, Odenthal, Cagnano (56’ Da Riva); Iovine, Bellemo, Arrigoni; Parigini (19’ Blanco, 75’ Binks); Cerri, Cutrone (74’ Mancuso). All. Moreno Longo.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Vicari, Dorval; Folorunsho (46’ Galano), Maiello (86’ Bellomo), Mallamo (63’ D’Errico); Salcedo (46’ Botta); Antenucci (63’ Ceter), Scheidler. All. Michele Mignani.

ARBITRO: Matteo Marchetti (Sez. di Ostia Lido).

AMMONITI: 14’ Antenucci (B), 32’ Folorunsho (B), 32’ Cagnano (C), 36’ Cerri (C), 82’ Mancuso (C), 85’ Pucino (B).

RECUPERO: 4’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 45’+2’ rig. Cerri (C), 90’ rig. Botta (B).











