Video/ Como Brescia (0-1) gol e highlights: ci pensa Bertagnoli! (Serie B)

VIDEO COMO BRESCIA (0-1): AL SINIGAGLIA DECIDE BERTAGNOLI

Avvio migliore dei lariani, più offensivi della squadra ospite, Mancuso impegna Lezzerini dopo aver rubato palla nell’area di rigore avversaria, poi al 25 minuto la gara viene interrotta per nove minuti a causa di un improvviso blackout al sistema d’illuminazione, durante un calcio d’angolo dell’acquisto Lariano: Fabregas. Alla ripresa del gioco, Arrigoni si fa espellere per un ingenuo doppio giallo in tre minuti e Bertagnoli sfrutta subito la superiorità numerica per siglare il vantaggio. In pieno recupero, Miele assegna un rigore ai lariani, decisione rettificata dal VAR, l’intervento di Lezzerini è sulla palla. Infortuni per Mangraviti e Cistana.

Gattuso ha dovuto ridisegnare la squadra dopo l’espulsione di Arrigoni, senza perdere cartucce d’attacco; Clotet ha deciso che per tutta la partita andavano sfruttati gli spazi creati dopo la supremazia da un punto di vista numerico, quello a cui non aveva pensato però, è che i suoi giocatori si sarebbero stancai di correre più dovuto e sarebbe stato meglio forse mettere qualche palleggiatore in più per non soffrire troppo nella ripresa.

VIDEO COMO BRESCIA, IL BLACKOUT

A metà del primo tempo la partita si è interrotta e per nove minuti si è potuto pensare alla fatiscenza degli stadi della sere cadetta, visto che anche nella massima serie si ha questo problema, forse la FIGC e il ministro dello sport dovrebbero intervenire insieme alle società per fare in modo di dare una ristrutturata a tutto il sistema degli impianti sportivi, magari come fanno in America in cui lo stadio rimane in affitto, ma dove la società paga un Euro, ossia una cifra simbolica, per poi impegnare i soldi risparmiati nella messa a nuovo dello stadio.

Forse c’è un po’ troppa fantasia in queste parole, ma cercare di creare degli stadi confortevoli è il primo passo per rendere più appetibile il ritorno degli stadi soprattutto in piazze più piccole come quelle della Serie B. Tornando al match, possiamo affermare che Fabregas si è fatto subito riconoscere in una mezza rissa in campo sul finale di gara, almeno sente già la maglia!

VIDEO COMO BRESCIA, IL TABELLINO

Como Brescia 1-0

Como 4-4-2: Ghidotti – Bovolon, Scaglia, Binks, Ioannou – Parigini, Arrigoni, Celeghin, Blanco – Mancuso, Cerri. All. Gattuso

Brescia 4-3-1-2 Lezzerini – Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti – Bisoli, Labojko, Bertagnoli – Galazzi – Moreo, Aye All. Clotet

ARBITRO: Miele

AMMONITI: 21’ Mangraviti, 41’ Arrigoni, 44’ Arrigoni (Rosso), 71’ Mancuso

Marcatori: 45’ Bertagnoli

