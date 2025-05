I primi minuti di Como Cagliari sono davvero divertenti, tanta intensità che rende il tutto frizzante. Abbiamo però poche azioni da rete, soltanto una lato Como con Perrone che sugli sviluppi di un calcio d’angolo tira in porta ma Caprile è bravo ad intervenire anche se non si fida e manda in angolo di nuovo la palla.

Vantaggio alla fine del primo tempo per i padroni di casa dopo la rete di Adopo, che pin un primo momento aveva dato una speranza ai sardi. Ci pensa Caqueret a rimettere tutto in parità dopo un pallonetto meraviglioso che ha fatto sognare sugli spalti, e poi ci pensa Strefezza che con un tiro a giro mette il pallone in porta.

VIDEO COMO CAGLIARI, IL SECONDO TEMPO

Il Como conquista una vittoria convincente contro il Cagliari con un netto 3-1, in una partita ricca di intensità e buone trame offensive da entrambe le parti. La gara si sblocca nel primo tempo grazie a un gran gol di Adopo, che porta in vantaggio il Cagliari con un destro preciso all’angolino. La risposta del Como è immediata: Maximo Perrone serve una diagonale perfetta per Caqueret, che con un tocco morbido scavalca Caprile e firma l’1-1.

Nella ripresa, i padroni di casa entrano con il piede giusto e trovano subito il gol del sorpasso con Srefezza, bravo a capitalizzare una bella azione corale con un rasoterra preciso. Il Cagliari prova a rispondere, ma trova sulla sua strada un attento Pepe Reina e qualche imprecisione negli ultimi metri. Nel finale, con gli ospiti sbilanciati alla ricerca del pari, è Patrick Cutrone a chiudere i conti in contropiede: controllo in area e destro secco che batte Caprile, fissando il punteggio sul 3-1.

VIDEO COMO CAGLIARI: GOL E HIGHLIGHTS