Video/ Como Cittadella (2-0) gol ed highlights: Arrigoni e Mancuso per il +3!

VIDEO COMO CITTADELLA (2-0): VINCONO I LARIANI!

Video Como Cittadella che si sblocca subito e lo fa con un super gol firmato da Arrigoni. L’ex Siena si inventa una traiettoria che Kastrati non può mai prendere con il suo destro d’esterno collo che si stampa sulla traversa interna e poi termina oltre la linea della porta dello stadio di Como. Un vantaggio che indirizza la partita nel primo tempo verso la formazione di cosa che non trova il raddoppio lasciando il possesso alla squadra ospite che scherza più volte senza trovare la rete. In palla il numero 10 scuola Roma Antonucci che non trova la rete e la deviazione corretta in porta. L’occasione più ghiotta è quella di Embalo con un super movimento senza palla che però non fa si che il Cittadella possa trovare il pari sul suggerimento più che ottimo di Cassandro.

Dopo 45 minuti il direttore di gara decide di richiamare le due squadre all’intervallo con i due tecnici che saranno chiamati, con obiettivi diversi, ad intervenire per il resto del match. Nel secondo tempo è il Como a partire meglio con Bings e Odenthal nel giro di due minuti a sfiorare il gol. Ci va più vicino il difensore Odenthal con il suo colpo di testa che vede terminarsi sul palo. Longo che spinge i suoi ragazzi ed inserisce in campo Leonardo Mancuso. È proprio l’ex Brescia a trovare il gol del raddoppio che chiude la partita con un gol da attaccante vero: taglio di Vignali e palla in profondità con Mancuso che mette la palla in rete e chiude il match.

VIDEO COMO CITTADELLA: IL TABELLINO

MARCATORI: 4′ pt T. Arrigoni (C), 27′ st L. Mancuso (C)

COMO (3-4-1-2): S. Ghidotti, L. Binks, C. Odenthal, N. Ioannou, L. Vignali (40′ st), A. Bellemo, T. Arrigoni (40′ st), F. Scaglia, A. Blanco (12′ st), A. Cerri (12′ st), P. Cutrone (36′ st)

A disposizione: M. Vigorito, A. Cagnano, F. Fàbregas (40′ st), J. Da Riva (12′ st), P. Faragò (40′ st), A. Gabrielloni (36′ st), V. Parigini, E. Celeghin, R. Ba, F. Delli Carri, G. Ambrosino, L. Mancuso (12′ st)

All: Longo Moreno

CITTADELLA (4-3-1-2): E. Kastrati, D. Donnarumma, D. Frare, S. Visentin, T. Cassandro (40′ st), G. Carriero (16′ st), S. Branca (40′ st), N. Pavan (33′ st), M. Antonucci, C. Embalo (16′ st), R. Asencio

A disposizione: L. Maniero, F. Manfrin, G. Felicioli, D. Del Fabro, A. Mattioli (40′ st), V. Ciriello, A. Vita, D. Mazzocco (16′ st), V. Mastrantonio (40′ st), G. Beretta (16′ st), I. Lores Varela (33′ st)

All: Gorini Edoardo

AMMONITI: S. Ghidotti (C), S. Visentin (C), A. Mattioli (C)

