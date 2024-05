Video/ Como Cosenza (1-1) gol e highlights: Lariani promossi in Serie A! (Serie B, 10 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI COMO COSENZA: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia le compagini di Como e Cosenza si bloccano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancoblu si affacciano in avanti immediatamente al 2′ con una conclusione di Braunoder intercettata da Meroni così come sul fronte opposto Mazzocchi viene disinnescato da Barba in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione all’8′.

I calabresi non capitalizzano poi al 9′ nemmeno con Tutino per colpa dell’intervento di Iovine. Gli uomini del tecnico Roberts ci riprovano al 13′ con Cutrone ma la squadra guidata da mister Viali risponde riuscendo a spezzare l’equilibrio iniziale alla mezz’ora per merito di Tutino, bravo a concretizzare l’assist offertogli da Florenzi. Nel secondo tempo è il solito Cutrone a suonare la carica con scarso successo in favore dei Lariani al 47′ ed il suo collega Verdi, inserito al posto di Strefezza dall’avvio della ripresa, non ha maggior fortuna neanche intorno al 55′.

Nel finale della sfida i rossoblu si disperano al 64′ quando Florenzi non sigla il gol del raddoppio definitivo ed i lombardi ne approfittano invece per pareggiare al 74′ trasformando con Verdi il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Meroni nei confronti dello scatenato Cutrone. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Manganiello di Pinerolo ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Iovine al 53′ da un lato e Micai al 43′ dall’altro. Il pareggio concretizzatosi in quest’ultimo trentottesimo turno del campionato cadetto consente al Como di raggiungere quota 73 ed al Cosenza di portarsi a 47 punti nella classifica della Serie B 2023/2024.

