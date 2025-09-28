Video Como Cremonese (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la quinta giornata della Serie A 2025/2026.

VIDEO COMO CREMONESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia la Cremonese rimonta in trasferta il Como così da chiudere il loro incontro con un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo il portiere casalingo Butez non si fa cogliere impreparato nonostante il suo piazzamento dalla conclusione dalla lunga distanza provata già all’8′ da Bonazzoli.

I biancoblu replicano al 18′ con una soluzione imprecisa di Kuhn ed al 20′ con uno spunto inefficace di Sergi Roberto, rimpiazzato da Da Cunha al 22′ a causa di un infortunio di natura muscolare. La squadra allenata da mister Fabregas insiste e sblocca il punteggio verso il 32′ per merito del gol siglato da Nico Paz, bravo a capitalizzare il suggerimento di Jesus Rodriguez.

Quest’ultimo non raddoppia al 37′ complice l’intervento di Silvestri e dall’altro lato Baschirotto spara di poco largo al 45’+1′. Nel secondo tempo è ancora l’estremo difensore ospite Silvestri a tenere a galla i suoi disinnescando al 47′ il solito Nico Paz. Nel finale gli uomini del tecnico Nicola sembrano crederci e dopo la giocata di Pezzella del 60′ è Baschirotto a ripristinare l’equilibrio una volta per tutte con un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo intorno al 69′.

I Lariani restano in inferiorità numerica dall’81’ per colpa del cartellino rosso diretto rimediato da Jesus Rodriguez, colpevole di aver rifilato una gomitata ad un calciatore della Cremonese come evidenziato dal VAR, e Addai non fa sorridere i suoi all’84’.

Questo risultato consegna un punto ad entrambe le squadre a partire dal Como che tocca quota 8 in Serie A. La Cremonese raggiunge dal canto suo i 9 punti nella classifica del massimo campionato italiano di calcio in questo avvio di stagione 2025/2026.

VIDEO COMO CREMONESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS