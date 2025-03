VIDEO COMO EMPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Rigamonti Ceppi le squadre di Como ed Empoli non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo i lariani cominciano la sfida in maniera arrembante con una sortita offensiva di Caqueret, il quale spedisce però la sfera sopra lo specchio della porta avversaria subito al 3′. I toscani tentano quindi di suonare la carica al 27′ con uno spunto di Goglichidze respinto da Kempf e soprattutto centrando un palo con Grassi al 39′. Inutile la conclusione al 43′ di Kouamé vista la parata di Butez.

Nel secondo tempo gli uomini allenati da mister Fabregas non capitalizzano un paio di opportunità molto più che interessanti sia al 48′ con il neo entrato Perrone che al 49′ con Da Cunha, rischiando anzi parecchio sul palo colpito poi da Kouamé per la compagine del tecnico D’Aversa intorno al 51′.

Nel finale ci pensa Douvickas a siglare il gol che spezza l’equilibrio al 61′, sfruttando il suggerimento vincente offertogli dal collega Vojvoda. Tuttavia, gli ospiti acciuffano il pari al 75′ tramite la rete segnata dallo scatenato Kouamé, su assist di Pezzella.

Lo stesso Kouamé getta alle ortiche la chance per il successo all’89’ ed il suo compagno Fazzini viene espulso per cartellino rosso diretto al 90’+2′. Il punto derivante da questo risultato di parità spinge il Como a quota 30 mentre l’Empoli raggiunge i 23 punti nella classifica della Serie A 2024/2025.

VIDEO COMO EMPOLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS