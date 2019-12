Video/ Como Juventus U23 (1-1): highlights e gol. Mulè trova il pari bianconero

Nella 17^ giornata di Serie C, la Juventus U23 riacciuffa in extremis il pari evitando la terza sconfitta consecutiva in campionato e negando un successo che per il Como sembrava ormai a portata di mano. Come si vede nel video di Como Juventus U 23, sblocca il risultato Marano, che si invola a rete su un’azione in velocità, rientra sul destro e batte Loria per l’1-0 lariano. La Juventus si ritrova subito sotto e soffre la situazione, con Marano che al 19′ va vicino alla doppietta personale. Finale di primo tempo poco vivace, la Juventus cerca il gol solo con le conclusioni dalla distanza o su calcio piazzato di Clemenza, il Como gestisce al meglio la situazione controllando nella propria metà campo.

IL SECONDO TEMPO

Fabio Pecchia prova a rivoluzionare l’assetto dei giovani bianconeri con quattro sostituzioni nella parte iniziale del secondo tempo (fuori Muratore, Haan, Portanova e Beruatto, dentro Touré, Peeters, Beltrame e Zanimacchia), ma le occasioni da gol continuano a scarseggiare. I lariani sembrano padroni del gioco, ma rinunciano a cercare il secondo gol e questa politica attendista si rivela pericolosa. La Juventus aumenta i giri nel finale di partita, al 37′ Lanini va vicino al pari con una conclusione che si alza di poco sopra la traversa, ma il colpo che vale il pari i bianconeri lo trovano a 2′ dal novantesimo. Ottimo inserimento di Mulè su cross da calcio d’angolo e gol del pari ormai quasi insperato per la squadra di Pecchia che torna dunque a muovere la classifica dopo un periodo difficile, mentre il Como vede sfumare una vittoria che pareva ormai in cassaforte.

