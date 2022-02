Video/ Como Lecce (1-1) gol e highlights: Facchin frena i salentini (Serie B)

VIDEO COMO LECCE (1-1): I SALENTINI RALLENTANO

Il Lecce getta alle ortiche una grande occasione per consolidare il primato in classifica e distanziare le dirette inseguitrici. Al Sinigaglia la capolista impatta 1-1 contro il Como che si salva dal KO grazie alle splendide parate del suo portiere che in più occasioni ha letteralmente salvato i lariani dal KO. Ma andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro: i salentini si concedono una partenza tranquilla commettendo un grossissimo errore di valutazione, perché i ragazzi di Gattuso hanno intenzioni bellicose e si spingono subito in avanti con Gliozzi che già al 2′ si procura un calcio di rigore, il suo tiro viene infatti deviato da Calabresi che alza troppo il braccio, l’arbitro Piccinini non ha alcun dubbio e indica il dischetto ammonendo il figlio dell’attore che ha recitato nella trilogia di “Smetto Quando Voglio”, oltre a essere noto per il ruolo di Biascica nella serie tv “Boris”. Dagli undici metri Cerri la piazza all’angolino con Gabriel che si butta dalla parte giusta ma non ci arriva lo stesso. Immediata la reazione degli ospiti che pareggiano i conti con Listkowski che anticipa tutti sul traversone di Gendrey, ma da qui in poi la porta dei padroni di casa diventa stregata per la formazione allenata da Baroni.

VIDEO COMO LECCE: FACCHIN SALVA TUTTO

Strefezza come al solito è ispiratissimo ma oggi deve fare i conti con un tarantolato Facchin che ha preso di tutto. Coda ingaggia un duello estenuante con lui ma ogni volta trova la saracinesca abbassata, nella ripresa Lucioni si improvvisa attaccante nel tentativo di ribaltare la situazione ma anche lui viene murato dal guardiapali locale. In contropiede Gliozzi, sull’imbeccata di Cerri, scheggia clamorosamente la traversa con Gabriel ormai fuori causa, successivamente Gabrielloni e Vignali si ostacolano tra di loro e mancano l’appuntamento con il tap-in dopo l’uscita a vuoto dell’estremo difensore brasiliano sull’incornata di Parigini. A ridosso del novantesimo Facchin commette l’unico errore della gara sgambettando Gargiulo all’interno dell’area di rigore, il Lecce spreca però il match point con il tiro dagli undici metri di Coda che si infrange sul palo, una giornata da incubo per il capocannoniere uscente della Serie B. Per la cronaca nel finale entra anche Majer che però non trova nessuno a cui insultare la madre.

VIDEO COMO LECCE 1-1, IL TABELLINO

COMO-LECCE 1-1 (1-1)

COMO (4-4-2): Facchin; Vignali, Scaglia, Varnier (82’ Solini), Ioannou; Parigini (77’ Ciciretti), Bellemo, Arrigoni, Gatto (66’ Blanco); Gliozzi (66’ Gabrielloni), Cerri (65’ La Gumina). All. Giacomo Gattuso.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey (73’ Helgason), Calabresi, Lucioni, Gallo; Bjorkengren (60’ Majer), Hjulmand (81’ Simic), Faragò (60’ Gargiulo); Strefezza, Coda, Listkowski (61’ Ragusa). All. Marco Baroni.

ARBITRO: Marco Piccinini (Sez. di Forlì).

AMMONITI: 2’ Calabresi (L), 24’ Hjulmand (L), 72’ Ioannou (C), 75’ Gallo (L).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 4’ rig. Cerri (C), 13’ Listkowski (L).

