Video/ Como Modena (1-0) gol ed highlights: punti salvezza per i lariani (Serie B)

VIDEO COMO MODENA (1-0): LA PARTITA

Punti preziosi in ottica salvezza per il Como che, tra le mura amiche, si impone di misura contro il Modena. Una partita sporca, a tratti nervosa e che ha richiesto diverse volte l’intervento del VAR: al “Sinigaglia” le emozioni, nonostante una sola rete all’attivo, non sono mancate. Parte con il piede sull’acceleratore la squadra di Moreno Longo e, dopo appena centoventi secondi, sfiora il gol: tentativo di Cutrone in bello stile ma è reattivo Gagno che, in due tempi, fa suo il pallone. Pochi minuti più tardi la prima occasione del Modena fa gridare al gol ma Gomis compie un autentico miracolo sul tentativo di Tremolada da pochi passi. Serve, invece, l’intervento del VAR al 20′ per negare il vantaggio al Como: dopo una mischia nell’area emiliana è Gabrielloni a mettere in rete il vantaggio ma, al monitor, viene ravvisato un tocco di mano dell’attaccante. Al 39′ brivido per il Como: sul cross di Ponsi dalla destra, Falcinelli prende l’ascensore anticipando Binks ma la palla sbatte sul palo. L’ultimo brivido della prima frazione arriva in pieno recupero quando il solito Gabrielloni, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa senza inquadrare lo specchio della porta.

La ripresa inizia con l’infortunio di Cutrone che, dopo un problema muscolare, è costretto a lasciare il campo sostituito da Cerri. Passano appena cinque minuti e il Como passa in vantaggio proprio con l’ex attaccante del Cagliari: Binks mette una palla forte e tesa in mezza per la torsione di Cerri che prende il tempo alla difesa del Modena e batte Gagno. Si alza la bandiera dell’assistente ma, dopo il check del VAR, la rete viene convalidata. La reazione ospite è affidata al solito Tremolada: il fantasista del Modena supera un avversario e scarica su Strizzolo che, da buona posizione, si gira sul sinistro e conclude senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Alla mezz’ora ancora protagonista il VAR che annulla l’espulsione di Falcinelli, reo di una entrata pericolosa ai danni di Ioannou. Negli ultimi minuti della sfida le due occasioni migliori da ambo le parti: i lariani sfiorano il raddoppio con Chaija ma il suo destro a giro si spegne fuori di un soffio mentre il Modena sfiora il pareggio con Mosti, il suo destro termina alto da buona posizione.

VIDEO COMO MODENA (1-0): IL TABELLINO

COMO: Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Pierozzi (61′ Vignali), Arrigoni (81’ Chajia), Bellemo, Ioannou; Da Cunha (61′ Da Riva); Cutrone (47′ Cerri), Gabrielloni (81’ Faragò). A disposizione: Ghidotti, Cagnano, Fabregas, Parigini, Canestrelli, Blanco, Mancuso. Allenatore: Longo

MODENA: Gagno; Oukhadda, De Maio, Pergreffi, Ponsi; Magnino (62′ Duca), Gerli (77′ Mosti), Armellino (77′ Poli); Tremolada (71′ Giovannini), Falcinelli; Strizzolo (62′ Bonfanti). A disposizione: Seculin, Coppolaro, Renzetti, Panada. Allenatore: Tesser

Reti: 51′ Cerri

Ammoniti: Magnino, Pierozzi, Arrigoni, De Maio, Da Cunha.

